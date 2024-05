Le Festival des flamboyants rouges 2024 met les valeurs culturelles de Hai Phong à l'honneur

En mai, une atmosphère festive emplit chaque recoin de la ville de Hai Phong. Plus de 100 événements et activités culturels, sportifs et touristiques uniques ont été organisés pour célébrer le Jour de la libération de Hai Phong (13 mai) et pour recevoir le Certificat d’inscription sur la liste de patrimoine naturel mondial de la baie de Ha Long (province de Quang Ninh) et de l’archipel de Cat Bà (ville portuaire de Hai Phong).

>> Cát Bà : la beauté sauvage d’un patrimoine naturel mondial

>> Hai Phong organise des spectacles sur le patrimoine culturel immatériel

>> Hai Phong inaugure le Festival des flamboyants rouges et reçoit le Certificat de l'UNESCO

Photo : CTV/CVN

"En mai, le ciel est rempli de fleurs de flamboyants rouges, ô Hai Phong, ma ville natale. J'aime ma ville natale comme j'aime la personne que j'aime le plus… ", les paroles de la chanson Ville des flamboyants rouges du musicien Hai Nhu expriment l'amour et la fierté des habitants pour cette terre côtière héroïque qui grandit de jour en jour.

En mai, les visiteurs peuvent profiter de l'atmosphère festive qui règne dans toute la ville portuaire du nord. Étant un événement socioculturel et politique important organisé chaque année, le Festival des flamboyants rouges vise à promouvoir le tourisme et améliorer la réputation de Hai Phong tant au niveau national qu'international.Spectacle

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l’ouverture du festival ayant pour thème Hai Phong - Illuminations de la région patrimoniale, qui s’est tenu le 11 mai sur la place devant le nouveau Centre politique et administratif de Hai Phong, dans la nouvelle zone urbaine de Bac Sông Câm (au nord de la rivière de Câm), dans le district de Thuy Nguyên, le président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Nguyên Van Tùng, a déclaré que le Festival des flamboyants rouges 2024 revêtait une grande importance puisque la baie de Ha Long - l'archipel de Cat Ba ont récemment été reconnus par l'UNESCO en tant que site du patrimoine naturel mondial, le premier patrimoine interprovincial du Vietnam. Il a également affirmé que parallèlement au développement économique, Hai Phong accorde une attention particulière aux œuvres culturelles et aux lieux spirituels et religieux. Actuellement, la ville compte 132 patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus comme patrimoine culturel national et 21 trésors nationaux.

Plein d’activités

À cette occasion, plus de 100 événements culturels uniques et typiques ont été organisés dans toute la ville de Hai Phong.

Une exposition sur le thème "Hai Phong – Illumination de la région patrimoniale" a été inaugurée le matin du 9 mai. Elle présente plus de 200 photos et documents sur la construction, les combats et les réalisations socio-économiques de la ville de Hai Phong au cours des 69 dernières années (1955-2024), ainsi que les valeurs culturelles typiques de la ville côtière de Hai Phong.

Par ailleurs, dans l'enceinte de la maison communale de Hàng Kênh, de nombreux programmes culturels ont été organisés du 9 au 11 mai, attirant la participation de nombreuses troupes artistiques, de touristes ainsi que d'habitants. Ces événements comprennent le marché rural, l'espace d'exposition d'orchidées, les spectacles de marionnettes sur l'eau, les représentations du chèo (théâtre populaire) et du quan ho (chant alterné), ainsi que les défilés d'áo dài (robe traditionnelle)…

S'exprimant lors de l'événement, Bùi Thi Nguyêt Nga, directrice du musée de Hai Phong, a affirmé : "Depuis longtemps, la maison communale du village est le lieu où se déroulent de nombreux festivals, rituels, coutumes, spectacles musicaux, chants et danses folkloriques. La maison communale du village est également un lieu de rassemblement de la communauté".

En outre, une série de programmes culturels uniques sont organisés méticuleusement et méthodiquement : le Festival d'art Hai Phong don ca tài tu (chant amateur du Sud), le premier Festival national du théâtre pour adolescents et enfants, l’exposition de plus de 400 antiquités rares, dont 18 trésors nationaux au Musée de Hai Phong...

Des démonstrations du patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO, notamment le ca trù (chant cérémonial) et la pratique du culte des Déesses Mères, ont lieu sur la place de l'Opéra de Hai Phong.

Particulièrement, le Festival de montgolfières sous le thème "Voler vers Hai Phong – Illumination de la région patrimoniale" s'est déroulé du 11 au 13 mai 2024 dans trois endroits : la cour avant de la place du nouveau centre politique et administratif, zone urbaine de Bac Sông Câm, la place devant le Théâtre de la ville de Hai Phong et le jardin des fleurs de Tam Ky.

Le festival a captivé les spectateurs avec 26 montgolfières pilotées par 30 techniciens qualifiés pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité des vols.

Thao Nguyên/CVN