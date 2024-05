Préserver les valeurs familiales au Vietnam dans la nouvelle ère

>> La Journée de la Famille de l'ASEAN 2023 fêtée à Hai Phong

>> Programme "Des familles vietnamiennes avec des étudiants lao et cambodgiens"

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l'État ont publié de nombreux documents importants sur cette question, dont la Directive N° 49-CT/TW du 21 février 2005 du Secrétariat concernant le développement de la famille à l'ère de l'industrialisation et de la modernisation du pays, et la "Stratégie vietnamienne de développement de la famille jusqu'en 2020, vision 2030" par le Premier ministre le 29 mai 2012.

La Résolution du XIIIe Congrès national du Parti indique : "Édifier des familles vietnamiennes prospères, progressistes, heureuses et modernes ; édifier un système de valeurs nationales, un système de valeurs culturelles et des normes humaines associés à la préservation et au développement du système de valeurs familiales vietnamiennes dans la nouvelle ère".

Le 24 juin 2021, le Secrétariat a publié la directive N°06-CT/TW intitulée "Renforcer le leadership du Parti dans la consolidation de la famille dans la nouvelle situation". La directive affirme que bâtir une famille heureuse, c'est jeter les bases d'une société heureuse, ce qui est une question très importante pour la nation.

Actuellement, de nombreuses familles vietnamiennes sont confrontées à des problèmes tels que des difficultés économiques, celles liées à l'éducation, à la psychologie, aux émotions et aux concepts moraux.

Selon lui, ces valeurs sont nourries par la culture familiale vietnamienne avec des valeurs fondamentales comme prospérité, bonheur, progrès, civilisation ; sont favorisées et développées par la culture vietnamienne avancée, imprégnée de l'identité nationale avec un système de valeurs axé sur la nation, la démocratie, l’humanisme et la science ; se basent sur un système de valeurs nationales et aussi les objectifs nationaux que sont la paix, l'unité, l'indépendance, un peuple riche, un pays puissant, la démocratie, l’équité, la modernité, le bonheur.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, le système de valeurs familiales vietnamiennes dans la nouvelle ère a été clarifié. La question qui se pose à chaque Vietnamien est de savoir quoi faire pour le préserver et le promouvoir.

Le système de valeurs familiales vietnamiennes préserve les précieuses traditions culturelles de la nation, à travers des activités spécifiques telles que la préservation de la langue maternelle, la gastronomie traditionnelle, les costumes, les mariages, les funérailles et le culte des ancêtres.

Pour mener à bien cette tâche, des spécialistes ont avancé des mesures majeures.

Photo : VNA/CVN

Premièrement, sensibiliser l’ensemble de la société à l’importance du système de valeurs familiales dans la nouvelle ère par le biais des politiques et des lois du Parti, de l'État et du gouvernement, et par de nombreuses autres activités concrètes.

Deuxièmement, continuer à compléter et à améliorer les politiques et les lois sur la famille avec des objectifs et des mesures spécifiques pour avoir des familles prospères, progressistes, heureuses et modernes. Chaque membre de la famille doit être pris en charge, des plus jeunes aux plus âgés. Ces politiques doivent démontrer l’équité, la commodité et fournir des services sociaux essentiels aux familles. Dans le même temps, elles doivent être associées aux grandes politiques du pays, comme le Plan directeur pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des zones montagneuses…

Troisièmement, améliorer la capacité de gestion de l’État dans ce secteur. Élaborer une stratégie de développement de la famille vietnamienne pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045...

Photo: VNA/CVN

En outre, il faut continuer de créer une base de données nationale sur les familles pour faciliter la gestion, donner la priorité à la mise en œuvre de projets de recherche scientifique au niveau de l'État sur les familles, organiser des concours et appel à la création d'œuvres littéraires et artistiques sur ce thème, appeler à la coopération, à l’aide et au parrainage d’organisations et d’agences étrangères, des Nations Unies notamment, dans ce travail…

Quatrièmement, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation et de vulgariser les politiques et les lois sur le mariage et la famille; de promouvoir le rôle de la famille, de la communauté et de la société dans le développement culturel et humain; de prendre des mesures pour prévenir et combattre les maux sociaux, la violence domestique et éradiquer les concepts dépassés dans le mariage et la famille.

VNA/CVN