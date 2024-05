La baie de Ha Long et Sa Pa parmi les cinq destinations les plus tendances au monde

TripAdvisor a récemment annoncé les destinations les plus en vogue dans le monde. La baie de Ha Long (province de Quang Ninh) et Sa Pa (province de Lào Cai) du Vietnam figurent parmi les cinq premières.

TripAdvisor est le plus grand site de voyage au monde, mettant en relation les voyageurs et les fournisseurs de services du monde entier. Avec plus d'un milliard d'avis et de notes d'utilisateurs, il reflète la quasi-totalité du tourisme mondial.

Dépassant un éventail de paradis touristiques dans le monde comme Bogota (Colombie), Pattaya (Thaïlande), Jeju (République de Corée) et Viti Levu (Fidji), Ha Long dans la province septentrionale de Quang Ninh et Sa Pa, dans la province montagneuse septentrionale de Lào Cai, se sont imposées comme deux des meilleures destinations, leurs noms étant présents parmi les cinq destinations les plus tendances des "Travellers' Choice Awards - Best of the Best destinations".

Les trois autres pays du top cinq sont Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée) et l'île de Palawan (Philippines).

Une caractéristique commune de la baie de Ha Long et de Sa Pa est la beauté naturelle unique et la diversité culturelle. En été, considérée comme la saison idéale pour voyager vers ces deux endroits, tandis que Ha Long accueille la brise marine de la baie patrimoniale, Sa Pa est plongée dans un climat frais grâce à la majestueuse chaîne de montagnes Hoàng Liên Son et au Fansipan, le plus haut mont d'Indochine. Un grand nombre de festivals culturels et d'activités de divertissement uniques constituent également un atout pour l'attractivité de Ha Long et de Sa Pa auprès de millions de touristes mondiaux.

Selon TripAdvisor, la baie de Ha Long est d'une beauté époustouflante. La nature gigantesque est la clé qui a permis à cette baie, classée troisième dans la liste "Best of the Best Destinations", d'attirer plus d'un million de visiteurs depuis début 2024, dont une majorité de voyageurs internationaux.

Classée cinquième parmi la liste des "Best of the Best Destinations" de TripAdvisor, Sa Pa jouit de la beauté unique d'un Nord-Ouest miniature avec tout le meilleur de la nature montagneuse, de la culture et des gens.

