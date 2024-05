Agir immédiatement pour rétablir la biodiversité et protéger l'environnement

En 2024, l'Organisation des Nations unies a choisi le thème de la Journée internationale de la biodiversité du 22 mai comme "Contribuez au Plan - Be part of the Plan".

Il s'agit du message et de l'appel à l'action pour toutes les parties concernées à s'engager et à contribuer à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming - Montréal, dans le but de prévenir et de réduire la perte de biodiversité tout au long de la Décennie des Nations unies pour la "restauration des écosystèmes".

Ce message vise également à sensibiliser les parties prenantes au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming - Montréal lors de la 16e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP16), prévue du 21 octobre au 1er novembre en Californie, aux États-Unis. à Cali en Colombie.

Favoriser un mode de vie en harmonie avec la nature

En écho à la Journée internationale de la biodiversité 2024, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement demande aux ministères, aux secteurs et aux localités de renforcer la communication, l'éducation et la sensibilisation à la biodiversité et à ses valeurs dans la stratégie de développement durable du pays ; d'intégrer des contenus sur sa protection dans les programmes éducatifs, tout en favorisant un mode de vie en harmonie avec la nature.

Les organes doivent continuer à mettre en œuvre efficacement la Stratégie nationale de la biodiversité jusqu'en 2030 avec vision jusqu'en 2050, contribuant à la mise en œuvre des objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal lors de la COP15; sensibiliser, éduquer et mettre en œuvre des programmes, plans et directives dans le domaine de la protection de la nature et de la biodiversité.

Dans le même temps, il faut intensifier les actions d'urgence pour prévenir la surexploitation et le commerce illégal d'animaux et de plantes sauvages, protéger et respecter les coutumes et pratiques durables des habitants locaux vivant dans les zones vulnérables telles que les zones protégées, les parcs nationaux et les zones reconnues comme patrimoine naturel.

Minimiser l’apparition et l’impact des espèces exotiques envahissantes

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement demande aux unités et aux localités de mettre en place des mesures visant à prévenir et minimiser l'apparition et l'impact des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité grâce à des mesures de contrôle.

Il est nécessaire à long terme de rechercher et d'appliquer des solutions pour réduire la pollution et minimiser l'impact du changement climatique sur la biodiversité à travers des mesures comme la réduction des émissions, la prévention et la réduction des déchets plastiques, la gestion rigoureuse des pesticides et des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture, la gestion des maladies... Parallèlement, l'intégration de la conservation de la biodiversité dans les politiques, les stratégies, la planification, les plans des ministères, des secteurs et des localités pour assurer l'équité, l'exhaustivité et la synchronisation dans la prise de décisions concernant la conservation de la biodiversité est indispensable.

De plus, il est nécessaire de continuer à promouvoir la création de bases de données et à renforcer les capacités en matière d’enquête, d’inventaire, de suivi et de supervision des informations et des données sur la biodiversité. Il est essentiel aussi d’appliquer des solutions avancées en sciences et technologies dans la surveillance de la biodiversité, développer des mesures innovantes pour améliorer sa conservation et son utilisation durable.

Il est important de promouvoir et d'établir des partenariats avec des organisations et des individus nationaux et étrangers pour mobiliser le soutien et l’aide à la conservation de la nature et de la biodiversité..

Il est essentiel également d'honorer les individus, les collectifs et les communautés qui ont des modèles et des initiatives efficaces en matière de conservation de la biodiversité. Ces efforts ont des effets positifs en encourageant tout le monde à participer à la conservation.

Le fondement de toute vie sur Terre

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a proposé plusieurs slogans pour répondre au message de la Journée internationale de la biodiversité 2024 tels que : "La biodiversité est le fondement de toute vie sur terre", "Biodiversité - valeur de la vie à partir de la nature", "Protéger les espèces, protéger la vie", "Coopération transfrontalière pour la vie sur Terre", "La conservation de la nature est la condition préalable au développement durable"...

Afin de réaliser les objectifs ambitieux du Cadre mondial de la biodiversité Kunming - Montréal, ces derniers temps, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses actions, dont l'achèvement du cadre juridique pour soutenir la conservation de la biodiversité ; la poursuite de la construction et de l’achèvement des mécanismes politiques liés à la planification de la conservation de la biodiversité nationale ; les questions de conservation des espèces rares et menacées ; le contrôle des espèces exotiques envahissantes ; la création d’une base de données de suivi de la biodiversité.

En même temps, le Vietnam souhaite renforcer les capacités de ses cadres ; sensibiliser à la conservation de la biodiversité; lancer des questions liées à l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs et domaines ; et mettre en œuvre des projets appliquant des mesures basées sur la nature pour à la fois préserver la biodiversité et s'adapter et atténuer le changement climatique.

