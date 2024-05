Tourisme sportif, le potentiel doit être exploité

Le tourisme sportif devient une opportunité en or à saisir pour le Vietnam dans le contexte où de plus en plus d'amateurs de sport choisissent, à la fois, la participation à des tournois sportifs et à la découverte de la beauté naturelle du pays.

Un rapport récent du cabinet Allied Market Research (États-Unis) montre que l'Asie-Pacifique deviendra une région qui connaîtra un taux de croissance élevé du tourisme sportif en raison du nombre croissant d'événements sportifs qui y sont organisés et de plus en plus d'athlètes internationaux y viennent.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le tourisme sportif n'a démarré au Vietnam qu'au cours des cinq à sept dernières années, avec des circuits organisés pour être vendus parallèlement aux tournois sportifs nationaux, notamment des courses, ou ceux organisés par des voyagistes pour des Vietnamiens désirant aller à l'étranger pour voir des compétitions des sportifs vietnamiennes. Actuellement, le nombre de tournois sportifs augmente au Vietnam. Rien que les courses à pied, il y a actuellement environ 80 tournois organisés dans tout le pays.

Depuis le début de l'année 2024, des dizaines de marathons et semi-marathons ont été organisés, attirant des milliers, voire des dizaines de milliers d'athlètes tels que Mâu Son Mount Paths 2024 (Lang Son), Tiên Phong Marathon (Phu Yên), VPBank VnExpress. Marathon Hô Chi Minh-Ville Minuit 2024 (Hô Chi Minh-Ville). Ces tournois sont organisés dans des endroits pittoresques et des zones aux paysages magnifiques pour attirer le plus de coureurs possibles…

L'un des événements de course à pied les plus impressionnants est l'Ultra Marathon du Vietnam 2024, organisé au village de Lac, commune de Chiêng Châu, district de Mai Châu, province de Hoà Binh (Nord), attirant plus de 2.200 athlètes venus de 38 pays.

"Participer à la course à pied à Mai Châu n'est pas seulement une course, mais aussi une expérience de découverte de nouvelles régions passionnantes. Les athlètes sont immergés dans des paysages magnifiques, expérimentant directement les caractéristiques locales le long de routes que peu de gens visitent. Mai Châu m'a apporté des souvenirs inoubliables", a déclaré le Polonais Michal Lesniak, champion de nombreuses courses majeures en Europe et en Asie.

Plus tôt cette année, la province montagneuse du Nord de Son La a également organisé le marathon de Môc Châu qui a attiré un nombre record de participants, 4.200 athlètes. Non seulement Son La accueille un grand nombre de visiteurs mais encore l’homme et la nature de Son Lao sont largement mises en avant.

"La participation à des courses apporte des émotions extrêmement particulières car les athlètes peuvent non seulement faire de l'exercice, éveiller leur propre potentiel... mais aussi se mêler à la nature majestueuse... C'est pourquoi les athlètes se sentent extrêmement heureux", a dit Nguyên Manh Hung, secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’athlétisme.

En mars 2024, la province de Binh Dinh (Centre) a accueilli le Championnat du monde de Formule 1 motonautique UIM F1H2O et le Championnat mondial de jet ski UIM-ABP Aquabike, qui ont attiré des dizaines de milliers de visiteurs.

En fait, les touristes sportifs dépensent beaucoup d’argent en chambres d’hôtel, en restaurants, en shopping et en visites d’attractions touristiques. En outre, de plus en plus d'équipes professionnelles jouent sur des scènes internationales et leurs fans veulent les suivre. Grâce à cela, les destinations attirent davantage l’attention des touristes.

Selon Pham Ha, président de Lux Group, pour faire du sport un produit clé du tourisme vietnamien, il est important de mener une recherche approfondie et une orientation à long terme pour moderniser les infrastructures. Le Vietnam doit également se doter d'une stratégie de promotion des événements pour accroître les opportunités d'accueillir de nombreux événements sportifs internationaux, renforcer la coopération entre les secteurs du tourisme et du sport pour créer les produits qui ne sont pas seulement destinés aux Vietnamiens, mais apportent également une expérience dynamique et une hospitalité aux touristes étrangers.

Le directeur de la société par actions Vplus Vietnam, Nguyên Duc Anh, a déclaré que lors du processus de création de circuits, l'entreprise rencontre des difficultés en raison du manque d'informations sur les événements sportifs internationaux. Au moment où la société connaît l'information, l'événement est sur le point d'avoir lieu, il est donc difficile pour les entreprises de planifier des circuits à temps.

"Pour exploiter efficacement les événements sportifs, les voyagistes doivent avoir un mécanisme d'échanger des information avec les agences chargés des sports pour bien saisir le calendrier des événements sportifs et ainsi créer des produits adaptés", a-t-il dit.

Le président de l'Association des circuits touristiques du Vietnam, Vu Thê Binh, a déclaré que pour attirer les touristes, les agences de voyages doivent concevoir des circuits incluant différentes activités et pas seulement des activités sportives. Donc, les organisateurs d'événements doivent coopérer avec les entreprises touristiques pour diversifier les produits, aidant les athlètes et leurs proches à vivre de meilleures expériences.

Afin que le tourisme et le sport "s'unissent" pour attirer les touristes, l’expert Phùng Quang Thang a déclaré que les localités devraient faciliter l'octroi de licences pour l'organisation d’événements, présenter des destinations, mobiliser les ressources de tous les secteurs dans l’organisation d’événements, encourager les agences de voyages à créer des alliances pour vendre des produits concernant le tourisme sportif. L’industrie du sport, pour lui seul, devrait promouvoir des activités accordant de l'importance aux paysages et à la culture vietnamienne.

Pour faire du tourisme sportif un produit clé, l'industrie touristique vietnamienne doit se coordonner de manière synchrone avec les localités, les voyagistes, les établissements de services et d’autres parties concernées, mettre en place de nombreuses politiques pour encourager de plus en plus d’amateurs de sport à venir au Vietnam pour expérimenter ce type de tourisme à la fois sain et attractif.

