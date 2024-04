Quang Ninh : les produits en plastique à usage unique interdits à Vân Dôn

Les touristes et les résidents sont encouragés à utiliser des produits recyclés et respectueux de l'environnement pour remplacer les sacs en plastique.

Photo : VNA/CVN

Au port international d'Ao Tiên (Cai Rông) et à six autres ports dans cinq communes insulaires de Vân Dôn, des panneaux et affiches sur le thème "N'apportez pas de déchets plastiques sur l'île" sont installés, rappelant aux touristes de laisser à la poubelle les déchets plastiques (bouteilles, tasses, sacs en plastique…) avant de se rendre sur l'île.

Le programme "Dites non aux produits en plastique à usage unique" est mis en œuvre par le district de Vân Dôn dès les vacances du 30 avril et du 1er mai pour sensibiliser les habitants et les touristes à la pollution plastique et les appeler à changer leur comportement et leurs habitudes d'utilisation de produits en plastique et de sacs en plastique jetables, contribuant ainsi à protéger l'écosystème et à construire une industrie touristique verte et durable.

Vân Dôn s'efforce de réduire de 50% les déchets plastiques dans les communes de Quan Lan, Minh Châu, Ngoc Vung, Thang Loi et Ban Sen d'ici 2025.

Photo : CTV/CVN

En 2030, il n’y aura plus de déchets plastiques dans ces communes insulaires.

En collaboration avec le district insulaire de Cô Tô, Vân Dôn prend des mesures drastiques pour construire une destination touristique verte et conviviale.

Auparavant, à partir du 15 septembre 2023, le district insulaire de Cô Tô, à Quang Ninh, avait également interdit aux touristes d'apporter des produits en plastique à usage unique sur son sol.

VNA/CVN