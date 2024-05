Le tourisme communautaire prend son envol à Muong Phang

La commune de Muong Phang est un site historique majeur de Diên Biên, ayant hébergé le QG du Général Giáp durant la célèbre bataille de Diên Biên Phu. Sept décennies plus tard, son souhait le plus ardent est de partager ses coutumes et son mode de vie grâce au tourisme.

>> Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

>> Diên Biên : des ambitions à la mesure d’un glorieux passé

>> Diên Biên Phu, des ruines à la renaissance éclatante

Nous nous rendons à Che Can, situé dans la commune de Muong Phang, ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord-Ouest), lors d’une après-midi ensoleillée d’avril. C’est l’un des trois villages où se développe le tourisme communautaire de cette commune.

Situé au cœur de Muong Phang, Che Can compte une centaine de maisons sur pilotis appartenant à l’ethnie Thái, où le poids des années se voit dans chaque veine du bois. Les chemins vicinaux tortueux, désormais bétonnés, sont bordés de fleurs sauvages.

Un vaste champ de riz jeune s’étend en face du village.

À l’entrée de celui-ci se trouve le homestay Muong Phang. Mmes Hoa et Tham, vêtues du costume traditionnel Thái, s’affairent à récolter des légumes pour le dîner. Elles nous accueillent avec des sourires radieux.

Plongée dans la culture Thái

"Nous cultivons nos propres légumes. Vous en trouverez toutes sortes dans le jardin entourant la maison", nous confie Mme Hoa, gérante de l’établissement qui accueille un nombre croissant de touristes à l’approche du 70e anniversaire de la Victoire historique de Diên Biên Phu.

"Nous avons connu des semaines très chargées dernièrement. Aujourd’hui, pour préparer le repas d’un groupe de 30 personnes, je me suis levée à 04h00 du matin", partage-t-elle, ajoutant néanmoins : "Bien que fatiguées, nous en sommes très heureuses".

Ouvert en 2019, le homestay Muong Phang a connu des difficultés notamment lors de la pandémie de COVID-19. L’ouverture de l’aéroport de Diên Biên aux vols commerciaux a été "un véritable moteur pour le homestay et pour le tourisme communautaire local en général", précise Mme Hoa.

"Nous nous engageons à fournir aux visiteurs des services de qualité optimale. Leur confort est notre priorité", assure-t-elle.

Le personnel du homestay a bénéficié de formations en accueil, en entretien des chambres et en cuisine. "En tant que prestataires de services, nous avons beaucoup à apprendre, notamment en ce qui concerne les techniques de communication avec les voyageurs. Ces compétences sont cruciales pour leur laisser une bonne impression", indique Mme Hoa.

Chez elle, les visiteurs pourront se promener dans la campagne environnante, découvrir les traditions et le quotidien des Thái, approfondir leurs connaissances sur les métiers artisanaux. "Notre gastronomie locale est exquise, avec des spécialités telles que porc et poulet grillés, jeunes pousses de bambou bouillies et accompagnées de +châm chéo+ (une sorte d’épice traditionnelle à base d’herbes de l’ethnie Thái), +xôi ngu sac+ (riz gluant aux cinq couleurs cuit à la vapeur)…", présente-t-elle. "Pour le dîner de ce soir, je prépare une salade de fleurs de bauhinie blanche, symbole emblématique de la ville de Diên Biên Phu".

Le tourisme communautaire a permis d’améliorer considérablement les conditions de vie des habitants locaux, en particulier des femmes qui jouent un rôle direct dans la fourniture de services. "Grâce aux activités touristiques, notre revenu est nettement supérieur à celui provenant de la production agricole. De plus, notre voix au sein de la famille est désormais plus écoutée et respectée", partage Mme Tham.

Tourisme durable et équitable

Lo Van Hop, président du Comité populaire de Muong Phang, informe que ces dernières années, sa commune a mis l’accent sur le développement du tourisme communautaire : "Nous avons sélectionné des villages culturels pour accueillir les visiteurs".

Actuellement, ce modèle est appliqué dans trois villages : Che Can, Kha et Loong Luông, avec trois homestay, dix restaurants et une trentaine de foyers proposant des services d’hébergement.

"Nous avons bénéficié d’un inves-tissement de 200 millions de dôngs de la ville de Diên Biên Phu pour organiser des formations. Environ 60 habitants les ont suivies", souligne Lo Van Hop.

Afin d’assurer un développement durable, les autorités locales encouragent la participation active de tous les habitants à la construction de villages touristiques. "Les habitants sont incités à préserver leurs maisons sur pilotis traditionnelles, leurs us et coutumes et à maintenir un environnement salubre", insiste M. Hop.

Et d’ajouter : "Nous espérons également que les étudiants, une fois diplômés, reviendront dans la commune pour contribuer au développement du tourisme local. Nous avons promulgué des critères sur la gestion des +homestay+ et ne négligeons jamais leur contrôle".

Nous quittons le village de Che Can en fin d’après-midi, croisant un groupe de visiteurs sur le petit chemin menant au homestay, les visages resplendissant de joie.

Texte et photos : Vân Anh/CVN