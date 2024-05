Quang Ninh reste la localité la plus compétitive pour la septième année

La province de Quang Ninh (Nord) est en tête de l’indice de compétitivité provinciale (IPC) 2023 établi par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) pour la septième fois consécutive, a annoncé jeudi 9 mai la VCCI.

Selon le dernier classement basé sur les réponses de 9.100 entreprises privées vietnamiennes et 1.500 entreprises d’investissement direct étranger (IDE), Quang Ninh a obtenu 71,25 points grâce à ses mesures incitatives pour attirer les investissements et améliorer les procédures administratives.

Alors que les entreprises louent ses efforts pour réduire les coûts non officiels et améliorer les procédures administratives, la province de Long An, dans le delta du Mékong, est arrivée deuxième avec 70,94 points.

Le reste du top 5 était la ville portuaire de Hai Phong (70,34 points), la province de Bac Giang (69,75 points) et la province de Dông Thap (69,66 points).

Le rapport 2023 sur le PCI et l’Indice vert provincial (PGI) a révélé que le monde des affaires a salué les efforts des autorités locales pour améliorer leur environnement des affaires, l’IPC moyen du pays étant de 66,66 points, soit 1,44 point de plus que le chiffre de 2022, a déclaré le président de la VCCI, Pham Tân Công.

Les entreprises d’IDE ont déclaré se trouver dans une reprise post-pandémique stable grâce à l’allègement considérable du fardeau de la conformité légale ainsi que des procédures liées à la fiscalité et à la sécurité sociale, a-t-il ajouté.

Cependant, plusieurs entreprises ont signalé avoir été confrontées à des difficultés au cours de leurs opérations, notamment l’accès aux terres et aux capitaux, l’expansion du marché et les impacts négatifs des catastrophes naturelles et du changement climatique.

Le gouvernement a publié une résolution sur les tâches et solutions clés pour améliorer l’environnement des affaires et la capacité compétitive nationale en 2024, a-t-il déclaré, ajoutant que cette résolution sert de point d’appui pour améliorer la résilience des entreprises, contribuant ainsi à consolider leur confiance.

Le rapport PCI & PGI est un produit de recherche collaborative, mené chaque année par VCCI avec l’aide de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de partenaires du secteur privé, pour promouvoir un climat des affaires favorable et respectueux de l’environnement au Vietnam.

Le PCI est conçu pour évaluer la facilité de faire des affaires, la qualité de la gouvernance économique et l’efficacité des efforts de réforme administrative dans les 63 provinces et villes du pays. Comme son cousin, le PGI rassemble la perception des entreprises en une voix commune pour communiquer leurs points de vue sur la politique environnementale aux décideurs nationaux et locaux.

