Biodiversité : le Vietnam se hisse à la 14e place mondiale

>> Chérir la richesse biologique

Photo : VNA/CVN

World Population Review a récemment mis à jour la liste des 20 pays les plus riches en termes de biodiversité dans le monde. Selon ce classement, le Vietnam est l’une des trois nations d’Asie du Sud-Est évaluées comme bénéficiant d’une grande biodiversité, juste derrière l’Indonésie (2e) et devant la Malaisie (15e).

Le pays a progressé de deux places dans la liste par rapport à fin 2022. Cette évolution démontre ses progrès réalisés dans le domaine de la conservation de la nature.

Les statistiques de l’Agence de conservation de la nature et de la biodiversité (ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement) montrent que le Vietnam compte 178 aires protégées, que sont 34 Parcs nationaux, 59 Réserves natu-relles, 23 sanctuaires de faune et d’habitats, et 62 sites de protection du paysage.

À ce jour, il possède neuf sites Ramsar, 11 Réserves mondiales de biosphère reconnues par l’UNESCO, 12 Parcs du patrimoine de l’ASEAN (le plus grand nombre de la région), une zone importante pour les oiseaux migrateurs le long de la voie de migration Australie - Asie de l’Est (EAAFP), et une centaine de zones d’une grande diversité biologique.

Le pays est également reconnu comme l’un des sites les plus importants pour les oiseaux migrateurs et endémiques, avec 63 zones avifaunes d’importance mondiale et sept zones d’endémisme.

En termes de faune et de flore, le Vietnam recense à ce jour environ 62.600 espèces identifiées, dont 3.500 invertébrés et poissons d’eau douce, 1.932 vertébrés terrestres et plus de 11.000 espèces marines. Chaque année, de nouvelles espèces continuent d’être découvertes dans le pays.

La couverture forestière est également en augmentation constante. En 1995 (juste après l’adhésion du Vietnam à la Convention sur la diversité biologique), elle n’était que de 28,2%, alors qu’elle atteint aujourd’hui 42,02%.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) salue la richesse de la biodiversité du Vietnam, le classant parmi les pays les plus diversifiés au monde avec une multitude d’écosystèmes : montagnes, forêts tropicales, formations arstiques/minérales, milieux marins et côtiers. Plus de 100 espèces d’oiseaux et plus de 10% des plantes du Vietnam sont endémiques.

Multitude d’actions et de programmes

Ces derniers temps, le Vietnam s’est engagé activement dans la préservation de sa riche biodiversité en déployant une multitude d’actions et de programmes stratégiques. Un pilier central de cette démarche réside dans l’établissement d’un réseau de zones protégées couvrant 9% de la superficie terrestre du pays et 3 à 5% de sa zone littorale, conformément aux plans et directives nationaux.

Parallèlement à l’extension des zones protégées, le pays s’oriente vers des mesures de conservation efficaces en dehors des zones formelles de protection, en intégrant les exigences de préservation de la biodiversité dans les paysages productifs et les habitats non protégés. Il met également en œuvre des plans ambitieux pour conserver sa diversité biologique et ses services d’écotourisme.

En 2022, le Premier ministre vietnamien a approuvé la Stratégie nationale sur la biodiversité d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2050. Cette stratégie vise à élargir le réseau d’aires protégées et à restaurer les écosystèmes tout en valorisant les services d’écotourisme et la biodiversité.

Le pays s’emploie par ailleurs à parfaire son cadre juridique pour soutenir la conservation de sa biodiversité. Il s’agit notamment d’améliorer les mécanismes politiques liés à la planification nationale de la conservation de la biodiversité, d’identifier les priorités de protection d’ici 2030, de préserver les espèces menacées et rares, de contrôler les espèces invasives et de mettre en place un système de surveillance de la biodiversité.

En décembre 2022, un cap historique a été franchi avec l’adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming - Montréal (GBF).

Ce cadre ambitieux vise à restaurer les écosystèmes terrestres et aquatiques, enrayant ainsi le déclin alarmant de la biodiversité observé à l’échelle mondiale ces dernières décennies. Le déploiement du GBF représente une occasion majeure pour le Vietnam de redoubler d’efforts dans la restauration de ses écosystèmes en péril et la préservation de sa riche biodiversité.

Vivre en harmonie avec la nature

Photo : VNA/CVN

Sous le thème “Vivre en harmonie avec la nature”, la province de Quang Nam (Centre), chargée d’organiser l’Année nationale de restauration de la biodiversité 2024, organise une série d’événements et d’activités riches et variés. Cette initiative majeure s’étend de mars à novembre 2024.

Cet événement revêt une importance capitale pour l’environnement et s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la biodiversité d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2050. Elle s’aligne également sur la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 et contribue aux engagements internationaux pris par le Vietnam lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à Montréal, Canada, en 2022.

Son objectif est de présenter et promouvoir les valeurs des ressources biologiques diversifiées, la richesse en espèces animales, végétales, rares et endémiques et les caractéristiques généreuses de la nature. Il s’agit aussi de contribuer de manière positive à la protection de l’environnement et de la biodiversité en vivant en harmonie avec la nature et en réduisant les changements climatiques mondiaux…

Au total, 37 initiatives majeures sont prévues : forums, conférences et ateliers scientifiques sur la biodiversité, actions de sensibilisation, inauguration et gestion du Musée de la biodiversité de la province de Quang Nam, entre autres. La clôture de l’Année nationale de restauration de la biodiversité - Quang Nam 2024 est prévue pour fin novembre à Tam Ky.

Lê Thùy Trinh, directrice adjointe du Service des ressources naturelles et de l’environnement de la province de Quang Nam, souligne que l’Année nationale de restauration de la biodiversité 2024 à Quang Nam est un événement environnemental d’envergure nationale d’une grande importance.

Son objectif principal est de sensibiliser les citoyens à tous les niveaux et dans tous les secteurs à l’importance de la conservation de la biodiversité. Il s’agit également de concrétiser la partie du plan provincial qui consiste à ne pas sacrifier l’environnement sur l’autel du développement économique mais plutôt à promouvoir un développement économique basé sur une économie verte et circulaire, assurant un équilibre harmonieux entre protection de la nature et développement économique.

Le maintien, la protection et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité revêtent une signification importante, non seulement pour le pays mais aussi pour le monde entier. “Ces dernières années, Quang Nam a persévéré dans sa stratégie de croissance verte pour un développement inclusif et durable”, affirme un dirigeant de la province.

