E-cigarettes, silencieusement mauvais pour la santé

En raison de leurs odeurs et modèles scintillants, les cigarettes électroniques et les tabacs chauffés deviennent la tendance chez les jeunes malgré les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant leurs impacts dévastateurs sur la santé.

Selon le Comité du Vietnam pour la prévention et la lutte contre le tabagisme, Vinacosh, le taux d'utilisation des tabacs de nouvelle génération (cigarettes électroniques, tabacs chauffés) a nettement augmenté entre 2015 et 2023.

Les consommateurs peuvent acheter une cigarette électronique (ou "vape" en anglais) au prix d’environ 100.000 dôngs. Ces dispositifs sont largement vendus sur les réseaux sociaux et devant les écoles, invitant les jeunes à choisir parmi une multitude de saveurs et de modèles.

Des appellations attractives telles que "tabac inoffensif", "tabac sain" ou "cigarette de nouvelle génération" attisent la curiosité des jeunes, notamment des adolescents.

Diversification des saveurs

Cigarette électronique en main, T.H, Hanoïen de 20 ans, explique qu’au départ, il a pensé en voyant ses amis fumer que "c’était quelque chose de stylé" et qu’il a alors commencé "fumer il y a deux ans".

K.A, jeune femme de 21 ans explique de son côté que la saveur de l'inhalateur électronique est séduisante et même irrésistible, avec une multitude de choix. Selon l’OMS, l’e-tabac propose environ 16.000 arômes attrayants.

Les femmes et les adolescentes apprécient les produits roses, rouges et jaunes en forme de rouge à lèvres ou de stylo, tandis que les hommes préfèrent ceux qui ressemblent à des briquets. Même les enfants en bas âge ne peuvent résister à la tentation de cet objet nocif lorsqu'il ressemble à un bonbon ou à une mini-brique de lait.

Depuis que les marques ont mis en place leurs stratégies de promotion des produits, les jeunes sont largement influencés par la puissance de diffusion des réseaux sociaux et le commerce électronique est devenu un canal extrêmement efficace pour atteindre les clients potentiels.

Impact sur le système nerveux

Certaines études ont indiqué qu'une forte consommation de cigarette électronique chez les jeunes pourrait augmenter leur risque d'exposition au plomb et à l'uranium.

Une exposition à l'uranium pourrait non seulement provoquer nervosité et nausées mais aussi retarder le développement normal du système nerveux, en diminuant l'intelligence, la concentration et les compétences sociales d'un élève. Certains produits présentés comme sans nicotine en contiennent en réalité.

D'après les experts, les cigarettes contiennent des substances nocives dans des proportions parfois invisibles. Ainsi, il est facile d'y ajouter des ingrédients, y compris des drogues, sans que cela soit détectable.

Le directeur du Centre de désintoxication de l’Hôpital Bach Mai, le docteur Nguyên Trung Nguyên, informe qu'au cours des deux dernières années, l'hôpital a accueilli environ 130 pour hospitalisation après utilisation d’un inhalateur électronique. Certains résultats de tests ont montré la présence de drogues. Les frais de traitement varient de 10 à plusieurs dizaines de millions en fonction de la gravité de chaque cas d'intoxication.

Mais ce qui mérite encore plus d'attention, c'est l’illégalité de la commercialisation officielle du tabac dans le pays. Informer et sensibiliser les jeunes aux dangers et dérives de la cigarette électronique est devenu nécessaire car cette consommation menace la santé et le développement des jeunes générations.

Récemment, un patient âgé de 18 ans a été emmené au centre médical MEDLATEC dans l’arrondissement de Tây Hô, Hanoï, présentant des symptômes de perte de perception et de convulsions, survenus en trois minutes et précédant un épisode de fatigue et de somnolence d’environ une heure.

Le docteur Nguyên Tuân Lâm, représentant de l’OMS au Vietnam, alerte sur le fait que les jeunes sont incités à vapoter sans avoir conscience des ingrédients inhalés et des risques que cela comporte. De plus, il est inquiétant que les parents ne soient pas au courant.

Au Vietnam, le taux d'utilisation a augmenté ces derniers temps. Selon le bilan de Vinacosh mené dans près de 700 établissements sanitaires, en 2023, plus de 1.224 personnes ont été hospitalisées à cause du tabac électronique, dont 27 cas de moins de 16 ans et 580 de 65 ans et plus.

Vers un mode de vie sain

L'une des difficultés pour le pays réside dans le manque de surveillance et de gestion des risques liés à la cigarette électronique.

Ainsi, jusqu’à ce qu’un cadre juridique concret régulant la commercialisation, la promotion et l'utilisation de l'inhalateur chez les jeunes soit mis en place, les familles et les écoles devraient fournir à leurs enfants les informations nécessaires sur les dangers encourus. Un programme de formation destiné à avertir les élèves s'avèrerait bénéfique.

Adopter un régime alimentaire sain et équilibré, pratiquer une activité physique, participer à des activités sociales et maintenir un mode de vie approprié sont des mesures encouragées pour éviter aux enfants de recourir à la cigarette électronique.

Texte : Thu Hà Ngô - Hanh Quyên/CVN

Infographie: Thu Hà Ngô - Cva/CVN