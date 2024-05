Hai Phong inaugure le Festival des flamboyants rouges et reçoit le Certificat de l'UNESCO

Le Festival des flamboyants rouges s’est ouvert dans la soirée du 11 mai à Hai Phong (Nord). À cette occasion, l’archipel de Cat Bà dans la ville de Hai Phong et la baie de Ha Long dans la province de Quang Ninh se sont vus décerner le Certificat de reconnaissance de l’UNESCO en tant que site du patrimoine naturel mondial - le premier patrimoine inter-provincial du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni la participation du vice-Premier ministre Trân Luu Quang, des responsables des villes et provinces ainsi que des ambassadeurs de quelques pays et territoires.

S'exprimant lors de l'ouverture, le président du Comité populaire de Hai Phong, Nguyên Van Tùng, a déclaré que le festival 2024 revêtait une empreinte particulière car la ville de Hai Phong et la province de Quang Ninh ont reçu ensemble la décision de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) reconnaissant le patrimoine naturel mondial de la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà, le premier patrimoine inter-provincial du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a rappelé la glorieuse tradition de cette ville portuaire considérée "à la pointe des vagues" pour protéger la Patrie, porteuse de "Fidélité - Courage - Victoire". "Actuellement, l'économie de la ville se développe toujours fortement et progresse. Durant neuf années consécutives, le produit intérieur régional brut (PIBR) a atteint 12,7%/an", informe-t-il.

Nguyên Van Tùng a affirmé que le Festival des flamboyants rouges - Hai Phong 2024 était un évènement bien particulier à l’occasion duquel Hai Phong et Quang Ninh rédigent ensemble des programmes d'action pour préserver et maximiser la valeur du patrimoine de la baie de Ha Long et de l’archipel de Cat Bà.

Photo : VNA/CVN

Lors du festival, le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a remis le certificat de reconnaissance de la baie de Ha Long (province de Quang Ninh) et l'archipel de Cat Bà (ville de Hai Phong) comme patrimoine naturel mondial aux dirigeants des deux localités.

Dans son discours de félicitations aux deux localités, le représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam a affirmé que la reconnaissance de la baie de Ha Long et l’archipel de Cat Bà comme patrimoine naturel mondial était le fruit des efforts des responsables provinciaux et des habitants, qui s’engageaient à promouvoir un développement équilibré et durable du site patrimonial, au lieu de se limiter à des projets à court terme et à forte valeur économique risquant des impacts négatifs sur ce patrimoine naturel.

Selon cet expert, Hai Phong, Quang Ninh et les organisations, les unités concernées et la population locale ont encore beaucoup de travaux à faire pour atteindre l'objectif à long terme d'un développement économique durable, notamment en préservant ce site patrimonial, conformément aux exigences de la Convention du patrimoine mondial.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de l’événement, les visiteurs ont eu l’opportunité de profiter d’un programme artistique en trois chapitres sur le thème "Hai Phong - Illuminer la région patrimoniale".

À cette occasion, un programme artistique visant à mettre à l’honneur les valeurs ainsi que les caractéristiques les plus typiques des légendes, de l'histoire, du patrimoine culturel, des paysages et des habitants de Hai Phong y a été organisé, avec la participation d’un millier d’artistes célèbres. Le festival s’est terminé par un feu d'artifice haut de gamme.

Cat Bà développe le tourisme vert

L’archipel de Cát Bà se trouve dans le district de Cát Hai, ville portuaire de Hai Phong. Il a choisi le tourisme vert pour préserver le patrimoine tout en développant un tourisme durable.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Situé à environ 130 km de Hanoï, l’archipel de Cat Bà est le plus grand archipel calcaire du Vietnam. Cat Bà signifie littéralement “l’île des Dames”. Ses 388 îles et îlots couvrent une surface de 336 km². Surnommé “l’île de jade du Nord”, cet endroit allie harmonieusement nature et confort, ne cessant d’émerveiller les visiteurs. En 2004, l’archipel a été reconnu Réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO.

Au sud-est de l’archipel de Cat Bà se trouve la baie de Lan Ha. Avec plus de 400 îles calcaires magnifiques, Lan Ha est membre de l'Association des plus belles baies du monde depuis 2020. Grâce à la préservation de son environnement naturel, cette localité a accueilli plus de 400.000 touristes au premier trimestre de cette année, soit une augmentation de 115% par rapport à la même période de l'année dernière.

Avec une centaine de plages de sable doré et d’eaux encore habitées de coraux colorés, Lan Ha est devenue une des destinations préférées des touristes étrangers.

Plages propres et sans déchets avec une faune sauvage rare

Aux yeux des touristes, Cat Bà bénéficie à l’heure actuelle de plages propres et sans déchets, d’une faune sauvage rare.

Photo : Trân Truong/VNA/CVN

"Cat Bà, avec ses formations géologiques uniques, est considéré comme un chef-d'œuvre de la nature qui s’offre à Hai Phong" partage Nguyên Van Tuân, touriste hanoïen.

L'archipel de Cát Bà avait reçu de nombreux titres tels que celui de Réserve mondiale de biosphère en 2004 et celui de Site national spécial en 2013.

Le 16 septembre 2023, l'archipel de Cát Bà ainsi que la baie de Ha Long dans la province voisine de Quang Ninh, ont été reconnus patrimoine naturel mondial par l'UNESCO. Il s'agit également du premier site interprovincial du patrimoine naturel mondial au Vietnam.

Près de dix ans auront été nécessaires pour constituer le dossier de candidature de la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà au titre de patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. Et c’est à l’unanimité que ce site a été reconnu comme tel par les 21 membres du Comité du patrimoine mondial.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Selon le président du Comité populaire du district de Cát Hai, Bùi Tuân Manh, Cat Bà s’efforce constamment de renforcer la communication pour attirer l’attention des touristes locaux et étrangers. Il est par ailleurs nécessaire pour cette localité de fixer des objectifs stratégiques afin d’attirer des investisseurs en vue de projets touristiques de grande envergure. Il est également question de coordonner les liens régionaux avec le Comité de gestion de la baie de Ha Long pour améliorer la qualité des ressources humaines sur place.

Il a affirmé que Cát Bà a proposé, ces dernières années, des produits touristiques uniques et de haute qualité, et qu'elle est sur la bonne voie pour renforcer encore son image touristique.

Le 31 mars dernier, le Comité populaire du district de Cát Hai a organisé l'événement intitulé "Cát Bà Xanh (Cát Bà vert) 2024" pour célébrer le 65e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh à Cát Hai et pour lancer la saison touristique 2024 à Cát Bà.

"L'ouverture de la saison touristique 2024 à Cát Bà est un événement particulièrement important, un message et une invitation aux touristes nationaux et internationaux à venir dans l'archipel pour profiter de ce cadeau inestimable que la nature a offert à l'homme. Cát Bà, rendez-vous des quatre saisons, est prête à ouvrir ses bras aux touristes", a déclaré Bùi Tuân Manh.

Minh Thu - Thu Hà/CVN