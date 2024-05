Développement durable de l’écotourisme forestier

Le Vietnam possède près de 14,8 millions d’hectares de forêts qui offrent des avantages économiques et qui constituent également une formidable source au service de l’écotourisme et d’autres secteurs.

Photo : VQGCP/CVN

Selon le Département des forêts (ministère de l’Agriculture et du Développement rural), les quatre types de services des écosystèmes forestiers étant sources de revenus sont : l’approvisionnement en bois et en produits forestiers non ligneux ; l’environnement forestier ; l’absorption et le stockage du carbone ; et l’écotourisme. Ces services génèrent une valeur annuelle d’environ 40.000 milliards de dôngs, dont 2.000 milliards de recettes touristiques.

Le directeur du Département des forêts, Trân Quang Bao, a déclaré que le tourisme communautaire forestier s’était développé assez fortement depuis 2016. Selon les données statistiques de ce département, en 2023 les forêts ont accueilli 2,4 millions de touristes, soit une hausse de 124% par rapport à 2019 - période précédant la pandémie de COVID-19. Le chiffre d’affaires du tourisme forestier a quant à lui augmenté de 175% par rapport à 2019.

Cúc Phuong (province de Ninh Binh, Nord), Pù Mát (province de Nghê An, Centre) et Phong Nha-Ke Bàng (province de Quang Binh, Centre) sont trois des parcs nationaux qui ont bien développé le tourisme communautaire en exploitant la valeur écologique des forêts et en créant de nombreux emplois locaux. Actuellement, le Parc national de Pù Mát compte de nombreuses destinations touristiques communautaires qui attirent des centaines de travailleurs, avec un revenu moyen de 4 à 6 millions de dôngs/personne/mois.

Photo : CTV/CVN

Au Parc national de Cúc Phuong, seule la communauté ethnique Muong, vivant dans l’unique zone tampon, qui compte entre 100 et 200 personnes, participe au tourisme avec un revenu régulier d’environ 7 millions de dôngs/mois.

À Phong Nha-Ke Bàng, la main-d’œuvre participant régulièrement aux activités touristiques s’élève à plus de 400 personnes, avec un revenu de 12 à 15 millions de dôngs/mois.

Destinations prisées

Avec la diversité de sa faune et sa flore, le Parc national de Cúc Phuong met l’accent sur le développement de l’écotourisme, en particulier le tourisme associé au sauvetage et à la préservation des espèces animales et des plantes sauvages. Selon son directeur Nguyên Van Chinh, le nombre de visiteurs à Cúc Phuong s’est élevé, en 2023, à près de 121.690, dont 11.860 étrangers.

Basé sur sa biodiversité et ses paysages naturels, ce parc national a organisé de nombreux programmes touristique et produits respectueux de l’environnement tels que les circuits “Retour à la maison” dédiés au soin et au sauvetage des animaux sauvages et les camps d’été “Grandir avec la nature” pour éduquer, sensibiliser et faire aimer la nature à la jeune génération... Selon les estimations des experts en tourisme, “Retour à la maison” est un circuit unique au Vietnam.

Photo : VQGCP/CVN

Début mai, le Parc national de Cúc Phuong a inauguré les visites nocturnes, de 19h00 à 22h00, tous les jours de la semaine. L’itinéraire de 5 km est parcouru en véhicule électrique de dix places. Chacune dure environ une heure. La dernière visite démarre à 20h45.

À Pù Mát, le tourisme communautaire forestier a connu un fort développement et attiré la participation d’organisations, de particuliers et d’entreprises, créant environ 200 à 300 emplois locaux par an. Le vice-président du Comité populaire de la province de Nghê An, Nguyên Van Dê, a informé que ces dernières années, Con Cuông, l’un des trois districts abritant le Parc national de Pù Mát, était devenu une destination touristique où l’écotourisme forestier du district a attiré de nombreux voyageurs.

Outre ses sites attirant de nombreux touristes tels que le barrage Phà Lài, le ruisseau Moc ou encore la cascade Kem, Con Cuông est attractif par sa culture unique, son tourisme communautaire et les marchés de Muong Qua et Muong Chon. De nombreux produits touristiques créent l’attraction, affirment leurs atouts exceptionnels, prolongent la durée du séjour et augmentent la gamme d’expériences accessibles aux touristes. Con Cuông est l’un des districts leaders dans le développement du modèle de tourisme communautaire à Nghê An.

Quant au Parc national de Pù Mát, il est considéré selon les experts comme la zone centrale de la Réserve de biosphère de la partie occidentale de Nghê An, reconnue en 2007 par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Ce lieu aux paysages naturels majestueux associés à la vie quotidienne de l’ethnie minoritaire Dan Lai attire de plus en plus d’écotouristes.

Protection de la nature

Le directeur du Parc national de Pù Mát, Trân Xuân Cuong, a partagé que Pù Mát était actuellement considérée comme la zone centrale de la Réserve de biosphère de la partie occidentale de Nghê An, recensant près de 2.700 espèces de plantes, 132 de mammifères, 341 d’oiseaux et 86 d’amphibiens et reptiles. Bon nombre d’entre elles figurent sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) du Livre Rouge du Vietnam 2007 et du décret N°06/2019/ND-CP du gouvernement.

Photo : ST/CVN

Le Parc national de Pù Mát accueille chaque année des milliers de touristes et de groupes de travail. Depuis 2018, le tourisme communautaire s’y développe fortement.

Hoàng Thi Hao, du village de Khe Ran, commune de Bông Khê, district de Con Cuông, l’une des guides touristiques de ce parc national, a expliqué que le développement du tourisme communautaire visait à protéger les forêts car lorsque les touristes aiment visiter des endroits sauvages, ils sont conscients que protéger la nature et l’environnement après chaque excursion est indispensable.

Pour sa part, le Parc national de Cúc Phuong abrite plus de 2.230 espèces végétales et 669 animales dont 73 figurent dans le Livre rouge du Vietnam et de l’UICN, selon son directeur adjoint Dô Van Lâp. À ce jour, Cúc Phuong propose de nombreux programmes et circuits associés au sauvetage et à la préservation d’animaux et de plantes sauvages rares et précieux.

Actuellement, ce parc national a élaboré un modèle 3D avec la participation de la communauté locale, visant à sensibiliser les gens à la protection de la nature en général et de la forêt en particulier. Il s’agit d’un des critères permettant à Cúc Phuong de figurer dans “La Liste verte” de l’UICN. Cette liste est un ensemble de normes mondiales qui visent à reconnaître et à augmenter le nombre d’aires protégées qui obtiennent des résultats de conservation à long terme pour les personnes et la nature.

Le directeur du Centre de sauvetage de la faune du Vietnam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW), Nguyên Van Thai, a affirmé que pour développer le tourisme expérientiel et communautaire, il était nécessaire de sensibiliser les habitants de la zone tampon à la conservation de la faune. C’est aussi simple que de transmettre aux élèves le message “Ne pas manger, ne pas chasser et ne pas utiliser les produits à base d’animaux sauvages originaires de la nature”.

Hoàng Phuong/CVN