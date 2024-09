Promouvoir l’écosystème des start-up entre le Vietnam et la R. de Corée

Le vice-ministre vietnamien de la Science et de la Technologie, Hoàng Minh, a déclaré que plus de 30 ans après l'établissement des relations diplomatiques, la coopération entre le Vietnam et la République de Corée avait connu des développements pratiques et efficaces.

En particulier, en 2022, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de "Partenariat stratégique global", marquant un nouveau sommet dans le développement des relations bilatérales.

Plus récemment, en 2023, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a effectué une visite officielle au Vietnam, suivie par celle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée en juin 2024.

À l'occasion de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée, le ministre vietnamien de la Science et de la Technologie et le ministre sud-coréen des petites et moyennes entreprises et des start-up ont signé un protocole d'accord sur la coopération pour le développement et l'échange d'écosystèmes de start-up.

L'invitation de la ville de Daejeon à la délégation du ministère vietnamien de la Science et de la Technologie ainsi qu'aux entreprises vietnamiennes pour assister à la Semaine d’investissement des start-up de République de Corée 2024 témoigne en partie de la mise en œuvre des engagements entre les deux pays et des accords de coopération dans les domaines scientifiques et technologiques récents.

"Actuellement, nous nous concentrons sur la promotion de l'écosystème des start-up créatives du Vietnam, un écosystème jeune, dynamique et innovant, en lien et connecté avec les écosystèmes de start-up créatives des pays de la région, en particulier celui de la République de Corée", a souligné Hoàng Minh.

Toujours selon le vice-ministre Hoàng Minh, le Vietnam compte actuellement plus de 4.000 start-up, dont trois "licornes" qui ont levé plus de 1 milliard d'USD de capital, et plus de dix entreprises qui ont levé plus de 100 millions d'USD. Les investissements étrangers dans les start-up au Vietnam sont en constante augmentation, et le Vietnam souhaite que la République de Corée intensifie ses investissements dans ce domaine prometteur.

Des start-up innovantes vietnamiennes accompagnaient la délégation du ministère de la Science et de la Technologie pour assister à la Semaine d’investissement des start-up de République de Corée 2024. Elles y présenteront leurs produits technologiques lors de cet événement important.

"Je voudrais respectueusement inviter Lee Jang Woo, maire de la ville de Daejeon, ainsi que nos amis et investisseurs internationaux, à assister au Festival national des start-up créatives du Vietnam 2024, prévu en novembre dans la ville de Hai Phong", a conclu Hoàng Minh.

Texte et photo : Minh Thu/CVN