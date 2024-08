Festival Vietnam - République de Corée 2024 à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Plusieurs échanges culturels et culinaires et activités de divertissement auront lieu au cours de l'événement de trois jours, notamment des spectacles de costumes traditionnels, de l'art, des danses et des jeux folkloriques.

Dans son discours d'ouverture, la vice-présidente du Comité populaire municipal de Dà Nang, Nguyên Thi Anh Thi, cheffe du comité d'organisation, a mis l'accent sur les relations diplomatiques solides entre les deux pays, dont Dà Nang établit de manière positive l'amitié et la coopération avec les localités, les organisations et les entreprises sud-coréenne dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, de l’éducation, des ressources humaines et des échanges culturels.

Photo : VNA/CVN

La République de Corée, en tant que pays dynamique qui s'est développé grâce à des plateformes numériques modernes, a investi dans divers projets de TIC, de haute technologie et d'automatisation dans la ville de Dà Nang, a-t-elle dit.

Depuis de nombreuses années, la République de Corée est également le premier marché touristique international à Da Nang. Les habitants de la ville de Da Nang aiment et choisissent également ce pays d’Asie de l’Est comme destination touristique pour travailler et faire des études, a-t-elle indiqué.

Photo : VNA/CVN

Un grand nombre d'organisations sud-coréennes participant au festival montre que les échanges culturels et les échanges entre les peuples attirent de plus en plus l'attention des deux pays, a-t-elle précisé, espérant que les liens de collaboration entre Dà Nang et ses partenaires sud-coréens se développeront sans cesse.

De son côté, le consul général de la République de Corée à Dà Nang, Kang Boosung, a déclaré que le festival était une démonstration de la profonde amitié, de la confiance et de la coopération progressive entre le Centre du Vietnam et la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays déploient des efforts inlassables pour approfondir davantage leurs relations bilatérales, a-t-il déclaré, ajoutant que le commerce bilatéral dépassait 76,1 milliards d'USD en 2023, faisant du Vietnam le troisième partenaire commercial de la République de Corée, qui est désormais le plus grand investisseur au Vietnam avec un capital de 85,9 milliards d'USD.

Il a souligné que le nombre d'arrivées de touristes sud-coréens au Vietnam était d'environ 3,6 millions en 2023 et que davantage de Vietnamiens voyageaient en République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Avec ce taux de croissance, le Centre du Vietnam, centrée sur la ville de Dà Nang, devient de plus en plus important.

Selon Kang Boosung, le consulat général de République de Corée à Dà Nang coopérera toujours étroitement avec la ville et s'efforcera d'élargir la portée de la coopération à de nouveaux domaines tels que la coopération industrielle de haute technologie, la coopération commerciale et universitaire et de consolider fermement la base d’une coopération bilatérale mutuellement bénéfique à l’avenir.

