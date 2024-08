Augmenter le commerce bilatéral entre le Vietnam et la République de Corée

La vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, a reçu mercredi 28 août à Hanoï, la ministre sud-coréenne des Petites et moyennes entreprises (PME) et des Start-up, Oh Young Joo, en visite de travail au Vietnam.

Pour développer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée de manière substantielle, Nguyên Thi Thanh a proposé à la ministre Oh Young Joo de continuer à collaborer avec les agences compétentes du Vietnam pour intensifier la coopération économique et promouvoir la mise en œuvre efficace des mesures visant à augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux.

Elle a également demandé à la partie sud- coréenne d'aider les entreprises vietnamiennes à renforcer leur capacité à participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment à l'écosystème des entreprises sud-coréennes ; de déployer des projets de formation des ressources humaines pour le Vietnam dans les domaines de la haute technologie, de la transformation numérique, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.

Nguyên Thi Thanh a exprimé son souhait de coopérer avec la République de Corée pour développer des projets de grande envergure et à long terme, promouvoir la coopération en matière de défense et améliorer la capacité d'application de la loi en mer du Vietnam.

En outre, elle a proposé à la partie sud-coréenne de faciliter l'ouverture d'un consulat général du Vietnam dans la ville de Busan cette année, de soutenir la mise en oeuvre d'un centre culturel du Vietnam dans ce pays et de partager ses expériences dans le développement des industries culturelles et de divertissement.

Pour sa part, la ministre Oh Young Joo a émis l'espoir que les relations de coopération entre les deux pays en général et entre leurs PME en particulier, deviendraient plus profondes et substantielles.

À cette occasion, elle a annoncé que le ministère sud-coréen des PME et des Start-up avait élaboré une nouvelle politique visant à aider les étudiants internationaux ayant de bons résultats d'études à avoir la possibilité de travailler à long terme en République de Corée.

