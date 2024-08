Viettel conquiert le marché philippin avec un contrat d'un million de dollars

>> Lancement du Championnat du monde d'informatique de bureautique - Viettel

>> Le Vietnam présente la haute technologie au Salon asiatique de la défense 2024

>> Viettel présente son savoir-faire au Salon asiatique de la défense 2024 en Malaisie

Photo : VNA/CVN

Il s'agit du deuxième contrat de Viettel en seulement six mois sur ce marché, d'une valeur totale de près de 2 millions de dollars. L'événement marque un tournant important pour Viettel sur la voie de la conquête du secteur de la haute technologie aux Philippines.

Ce système est maîtrisé par Viettel avec une technologie de base et une capacité de personnalisation élevée et a ajouté plus de 90 % de nouvelles fonctionnalités selon les exigences de la partie philippine. Viettel a notamment développé des équipements générateurs de recul dans le système de simulation soutenant les armes spécifiques telles que le Glock, le Taurus et le M16 Rifle et a aussi développé de nouveaux modules logiciels d'entraînement au tir... pour aider à améliorer la qualité de l'entraînement.

Le Pdg de ContactPoint, Inc. société technologique leader aux Philippines, spécialisée dans la fourniture de solutions et d'équipements aux agences gouvernementales et aux clients privés, Cesar J. Manuel Jr. a déclaré que cette société avait effectué des recherches dans de nombreux endroits, mais qu'elle n'existait aucun partenaire au monde capable de personnaliser les produits en fonction des besoins comme Viettel.

De plus, les prix de Viettel sont extrêmement compétitifs par rapport aux autres fournisseurs. Cela a créé un avantage concurrentiel significatif pour Viettel sur le marché international.

Le Pdg de Viettel High Tech, Nguyen Vu Ha, a précisé que Viettel s'engageait à fournir les produits les plus avancés et de la plus haute qualité aux Philippines en particulier et sur le marché international en général, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’entraînement et à minimiser les coûts de formation.

Évaluant le système de simulation de tir de Viettel High Tech, Radel Ramos, directeur chargé de l’entraînement de la Police nationale philippine, a estimé que Viettel non seulement apportait des solutions technologiques avancées, mais encore aidait également les forces policières à améliorer considérablement leur capacité de formation, compatible avec les conditions pratiques du pays. Le choix de Viettel High Tech est dû à sa capacité de personnaliser les produits, à son efficacité d'utilisation et, en particulier, à son prix raisonnable par rapport à de nombreux autres fournisseurs de mêmes produits.

VNA/CVN