Le Parti et l'État accordent une attention particulière à la communauté d’entreprise

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a passé en revue les grandes contributions des PME à la croissance économique globale du pays ainsi que leurs nombreuses autres activités significatives, tout en appréciant les réalisations et les résultats obtenus par l'Association des PME du Vietnam dans la mise en œuvre de la tâche de développer rapidement et durablement le pays.

Il a souligné que le Parti et l'État accordaient toujours une attention particulière et créaient les meilleures conditions pour que la communauté d’entreprise puisse fonctionner et se développer. La résolution du XIIIe Congrès du Parti a clairement identifié les entreprises comme la force motrice du développement économique et le 10 octobre 2023, le défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a signé la résolution N°41-NQ/TW sur la construction et la promotion du rôle des hommes d'affaires vietnamiens dans la nouvelle période.

Opportunités et défis

Outre les résultats obtenus, le dirigeant Tô Lâm a également partagé les difficultés et les défis auxquels sont confrontés la communauté d’entreprise en général et les PME en particulier comme les conséquences de la pandémie de COVID-19, la récession économique mondiale restant très graves. De nombreuses entreprises profitent des opportunités et des avantages pour faire une percée, mais de nombreuses autres se heurtent encore à des difficultés dans un contexte de concurrence féroce.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé reconnaître toujours les efforts inlassables et les contributions positives de la communauté d’entreprise, y compris des PME à l'économie nationale.

À cette occasion, il a demandé à l'association de bien remplir ses fonctions d'une organisation sociale professionnelle, d'un pont efficace, d’une organisation représentant la voix, l’aspiration des entreprises et aussi de renforcer la solidarité et l'union au sein de la communauté d’entreprise.

L'association doit diriger les activités des entreprises membres pour se conformer strictement à la loi, pratiquer des normes commerciales, payer les impôts et autres obligations financières obligatoires, garantir et protéger les droits des travailleurs, protéger l'environnement, la marque et la réputation nationales. Il faut dire non aux actes de fraude commerciale, aux produits contrefaits et de mauvaise qualité, a-t-il ordonné.

Affirmant que le pays, après près de 40 ans de renouveau, est confronté aux défis et dispose aussi de nombreuses nouvelles opportunités, le secrétaire général et le président a souhaité que les entreprises vietnamiennes doivent continuer à se développer fortement, accompagner le Parti et l'État, créer plus d'emplois pour la société, mieux prendre soin de la vie des travailleurs, participer activement aux activités sociales.

Le 23 mars 2023, l'Association des PME du Vietnam a organisé avec succès son IVe Congrès national pour la période 2023-2028. L’association compte 30 unités affiliées réunissant près de 64.000 membres officiels.

Représentant plus de 98% du nombre total d'entreprises dans le pays, les PME constituent une force importante contribuant à la croissance économique, avec environ 50% du PIB et 35% des recettes annuelles totales du budget de l'État. Les PME créent des emplois et des revenus pour plus de 50% des travailleurs du pays.

VNA/CVN