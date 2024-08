Orion annonce des activités impressionnantes au Vietnam et en Chine

Le fabricant sud-coréen de confiseries Orion a annoncé que ses performances commerciales au premier semestre 2024 avaient enregistré le taux de croissance le plus élevé jamais enregistré et un chiffre d'affaires record, avec des résultats particulièrement impressionnants sur les marchés vietnamien et chinois.