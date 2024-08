Vietjet : 25.000 sièges de plus pour la Fête nationale

Photo: VJ/CVN.

Vietjet prévoit de vendre davantage de billets à la vente sur de nombreuses liaisons touristiques nationales, à destination et en provenance de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Nha Trang (Khanh Hoà), l'île de Phu Quôc (Kiên Giang), Huê (Thua Thiên Huê), etc.

Les passagers peuvent réserver leurs billets à l'avance sur le site Internet www.vietjetair.com et sur l'application mobile VietjetAir.



Vietjet propose actuellement des programmes promotionnels avec des prix de billets à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) pendant les heures d'or, de 12h00 à 14h00 tous les jours. Les passagers bénéficient également de bagages enregistrés gratuits pour les clients de la classe ECO, ou d'une réduction de 30% sur le prix des billets pour les clients voyageant en classe Business et SkyBoss (hors taxes et frais) sur toutes les liaisons nationales et internationales vers l'Australie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Chine, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Laos, le Cambodge, etc.



De plus, pour célébrer l'accueil de son 200 millionième passager, Vietjet prévoit d'ajouter dix nouveaux avions, principalement des A321neo ACF modernes, d'août à fin 2024, afin de répondre aux besoins de développement de son réseau de vols et de servir les clients sur toutes les routes nationales et internationales.

Photo: VJ/CVN.

Au plus fort de la Fête nationale, le nombre de passagers dans les aéroports devrait également augmenter. Vietjet a concentré ses ressources sur l'exploitation et l'ajout de personnel dans les aéroports pour aider les voyageurs dans les procédures d'enregistrement et offrir une expérience de vol exceptionnelle de Vietjet avec les services dédiés d'un équipage professionnel sur des avions modernes.

En outre, Vietjet vient de lancer un service automatique de notification des informations de vol via les deux applications populaires de messagerie, Zalo et WhatsApp.



Tân Dat/CVN