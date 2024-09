Vietnam - R. de Corée

Ninh Binh et Gyeongju coopèrent dans la préservation du patrimoine culturel

Une délégation conduite par Joo Nak-Young, maire de la ville de Gyeongju (République de Corée) a effectué les 3 et 4 septembre une visite de travail dans la province de Ninh Binh (Nord) pour promouvoir la coopération entre les deux localités, notamment dans le domaine de la préservation et de la promotion des valeurs culturelles et historiques, de la construction et du développement du patrimoine urbain de l'ancienne capitale.