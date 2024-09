Les World Travel Awards continuent d'honorer Vietjet avec deux prix

Vietjet s'est distinguée aux World Travel Awards 2024 en remportant simultanément deux prix : "Asia's Leading Airline for Customer Experience" (Meilleure compagnie aérienne d'Asie pour l'expérience client) et "Asia's Leading Airline Rewards Programme" (Meilleur programme de fidélisation aérienne d'Asie). La cérémonie de remise des prix s'est tenue à Manille, capitale des Philippines, en présence de nombreux dirigeants et experts internationaux des secteurs de l'aviation, du tourisme et du voyage.

>> Vietjet lance les deux nouvelles applications Zalo et WhatsApp

>> Vietjet nommé parmi les "Best Companies to Work for in Asia"

>> Vietjet : 25.000 sièges de plus pour la Fête nationale

>> Vietjet parmi les 50 meilleures sociétés cotées en Bourse au Vietnam

Photo : Vietjet/CVN

Les World Travel Awards (WTA) sont une distinction mondiale prestigieuse, récompensant depuis plus de trois décennies les meilleurs prestataires de services de l'industrie du voyage et du tourisme. Les lauréats sont élus par des experts, des passagers et des communautés de nombreux pays à travers le monde, pour saluer les entreprises offrant les meilleurs services.

Graham Cooke, fondateur et président des World Travel Awards, a commenté : "Nous saluons Vietjet pour ses efforts inlassables et continuons de récompenser la compagnie cette année. Avec un vaste réseau de vols couvrant toute la région Asie-Pacifique, Vietjet a su proposer aux passagers de nombreux produits et services novateurs tels que l'assurance SkyCare, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, ainsi que des promotions tarifaires parmi les plus attractives. Ces éléments ont permis à la compagnie de répondre, voire de surpasser, les attentes des passagers sur chaque vol".

Dô Xuân Quang, directeur général adjoint de Vietjet, a déclaré : "Nous sommes ravis de continuer à être reconnus par les World Travel Awards. Nous exprimons également nos sincères remerciements aux plus de 200 millions de passagers qui ont choisi de voler avec Vietjet. Dans les temps à venir, nous continuerons d’étendre notre réseau de vols à l’échelle mondiale, en proposant des promotions très attractives et des services encore plus exceptionnels, afin de permettre à nos passagers de découvrir des destinations attrayantes à travers le monde".

Vietjet est un pionnier en matière de nouvelles expériences de vol, offrant à ses passagers des produits et services pratiques, notamment un programme d'assurance SkyCare gratuit, garantissant une protection complète pour un voyage en toute sérénité. Les passagers nationaux et internationaux apprécient également le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, qui permet de gagner des points SkyPoint pour toutes les dépenses effectuées avec Vietjet, ainsi que pour d'autres services de consommation courante. Les points accumulés sur les itinéraires de vol peuvent être échangés contre des billets d'avion ou des produits et services attractifs proposés par plus de 250 marques réputées.

La compagnie a récemment lancé de nouveaux services, tels que la notification rapide et pratique des informations de vol via Zalo et WhatsApp. Vietjet a également été pionnière dans l'application de l'intelligence artificielle et du chatbot pour offrir à ses clients une expérience optimale, depuis la réservation des billets jusqu'à l'enregistrement et la fin du voyage. La compagnie aérienne vient d'accueillir son 200 millionième passager, célébré avec une série de promotions destinées aux clients de son vaste réseau de vols, reliant de nombreuses destinations attractives au Vietnam et à l'international, telles que l'Australie, l'Inde, la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Indonésie et la Thaïlande.

Vietjet a également été récompensée par de nombreux autres prix internationaux prestigieux décernés par Skytrax, World Business Outlook et AirlineRatings. La compagnie aérienne prévoit de recevoir dix nouveaux avions cette année, poursuivant ainsi l'expansion de sa flotte moderne et de son vaste réseau de vols. Vietjet s'engage également dans des stratégies de développement durable et de réduction des émissions pour offrir de meilleures expériences de vol à ses passagers, tout en contribuant aux objectifs environnementaux de l'industrie aéronautique.

Minh Thu/CVN