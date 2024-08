Dak Lak et Gyeonggi

Les femmes entrepreneures renforcent leur coopération

Vingt-trois protocoles d'accord dans divers domaines entre les membres de l'Association des femmes entrepreneures de la province vietnamienne de Dak Lak (hauts plateaux du Centre) et de l'Association des femmes entrepreneures sud-coréennes, section de la province de Gyeonggi du Nord, ont été signés le 26 août dans la ville de Buôn Ma Thuôt.

Le vice-président du Comité populaire de Dak Lak, Vo Van Canh, a déclaré que cet événement constituait une étape importante, ouvrant de nouvelles opportunités pour les deux parties de partager leurs expériences, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique des deux localités à l'avenir.

Il marquait également une nouvelle étape dans les relations de coopération et d'amitié entre les deux provinces, tout en renforçant la position des femmes entrepreneures au Vietnam et en République de Corée, a-t-il déclaré lors d'une conférence qui a attiré des représentants de plus de 150 entreprises membres des deux associations.

L'Association des femmes entrepreneures de la province de Dak Lak a été créée en 2022 pour mettre en relation les femmes entrepreneures, les aider à créer des startups et à élargir leurs marchés. À ce jour, l'association compte 105 membres.

Fondée en 1999, l'Association des femmes entrepreneures sud-coréennes compte aujourd'hui 19 branches en République de Corée avec 9.300 membres. La section de Gyeonggi du Nord a été créé en 2014.

Pendant son séjour à Dak Lak du 26 au 27 août, la délégation de l'Association des femmes entrepreneures sud-coréennes de Gyeonggi du Nord a rendu visite aux dirigeants du Comité populaire de Dak Lak et visité les fermes de durian dans le district de Krong Pac, le musée du café et l'usine de transformation de la société de café An Thai.

