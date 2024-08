Dà Nang et Séoul renforcent les liens entre les communautés de startups

Photo : VNA/CVN

L'événement, qui fait partie du Festival des startups innovantes de Dà Nang (SURF 2024), a été organisé par le Service municipal des sciences et des technologies en collaboration avec le réseau d'innovation vietnamien en République de Corée. Il a attiré des centaines de participants, dont des représentants des autorités locaux, des entreprises et des communautés de startups de Dà Nang et de Séoul.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Duong Hoàng Van Ban, directeur adjoint du Service des sciences et des technologies de Dà Nang, a déclaré que l'atelier offre aux deux parties l'occasion de passer en revue leur coopération dans un passé récent et de définir les orientations pour l'avenir.

Il a exprimé l'espoir que le partenariat ira au-delà du partage d'expériences et d'idées pour aboutir à des projets collaboratifs concrets qui profiteraient aux écosystèmes de startups des deux villes.

Depuis son lancement en août 2023, l’"Espace d'innovation et de démarrage Dà Nang-Séoul" a joué un rôle crucial dans la connexion des écosystèmes de startups de Dà Nang et de Séoul. Cette initiative a facilité des programmes de formation de haute qualité en intelligence artificielle et fourni des espaces de coworking aux partenaires des deux villes.

IRTech, une entreprise technologique basée à Dà Nang, a été parmi les premières à rejoindre le programme, profitant de l'opportunité d'entrer en contact avec les meilleurs investisseurs de la République de Corée. Avec le soutien du Vietnam Innovation Network en République de Corée, IRTech a parcouru les procédures juridiques, recruté du personnel de qualité et établi des premiers succès commerciaux.

Photo : VNA/CVN

Choi One-Hui, PDG de la société sud-coréenne Pioneer Company, a souligné l'importance de comprendre les demandes du marché et a conseillé aux startups de développer des stratégies d'infrastructure technologique et d'avoir des plans d'investissement clairs lors de leur entrée sur de nouveaux marchés.

Selon Duong Hoàng Van Ban, le succès d'entreprises comme IRTech illustre le potentiel du partenariat Dà Nang - Séoul. Il a déclaré que la présence croissante d'entreprises coréennes à Dà Nang enrichit davantage l'écosystème local des startups, renforçant la collaboration et l'amitié entre les deux villes.

VNA/CVN