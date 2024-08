R. de Corée - Vietnam : de belles perspectives de coopération en matière d'investissement

Technologies de l’information et de la communication

Dans son discours, le consul général Kang Boosung a déclaré que les deux pays avaient élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral après trois décennies de relations diplomatiques, en s'appuyant sur des échanges bilatéraux actifs.

Leurs dirigeants ont convenu de renforcer et d’élargir la coopération dans plusieurs secteurs, notamment la technologie et la science, l’information et la communication, l’agriculture et l’énergie. Cet accord est mis en œuvre à travers la création de l'l’Institut des sciences et technologies Vietnam - République de Corée (VKIST) et la promotion de projets de coopération informatique dans la transformation numérique.

La conférence vise à partager diverses perspectives sur l'état actuel de l'industrie des semi-conducteurs de la République de Corée, qui a attiré une attention considérable de la part du Vietnam, les idées des experts du VKIST, ainsi que les perspectives de coopération en matière de TIC entre les deux parties du point de vue de leurs jeunes générations, a dit le consul général Kang Boosung.

Il a espéré que davantage d'entreprises sud-coréennes de TIC investiront dans le Centre du Vietnam, et que les relations de coopération Vietnam - République de Corée plus fort dans ce domaine devrait ouvrir de nombreuses opportunités de carrière aux étudiants vietnamiens.

Trân Ngoc Thach, directeur adjoint du Service municipal de l'information et de la communication, a déclaré que Dà Nang devenait progressivement une destination attrayante pour les investisseurs, les startups et les entreprises informatiques. Depuis de nombreuses années, elle est constamment en tête du pays en matière d'indices de préparation informatique et de transformation numérique.

La République de Corée reste l'un des pays clés dans la politique d'attraction des investissements de Dà Nang, a-t-il dit, ajoutant que sa ville avait déjà préparé des fonds fonciers, des infrastructures dans des zones informatiques concentrées, ainsi que des parcs de logiciels et de haute technologie pour que les entreprises puissent mettre en œuvre leurs projets.

Actuellement, Dà Nang compte 37 établissements proposant une formation liée à l'informatique, avec environ 6.000 diplômés chaque année, a-t-il indiqué.

Lors de la conférence, les participants ont discuté des perspectives de coopération entre les entreprises vietnamiennes et coréennes, ainsi que des avantages, des difficultés et des défis de leur coopération dans les temps à venir.

VNA/CVN