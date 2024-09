Fête de recrutement de Vietjet 2024 : porte d’embarquement pour la conquête du ciel

Pour servir son plan d'élargissement du réseau des vols aériens, Vietjet offre de nombreuses opportunités d'emploi attrayantes aux jeunes et aux candidats rêvant de conquérir le ciel lors de sa plus grande Fête de recrutement de 2024 - Vietjet Sky Career Day.

Photo : Vietjet/CVN

La Fête de recrutement de 2024 - Vietjet Sky Career Day aura lieu samedi 7 septembre au Vietjet Plaza, au 60A, rue Truong Son, quartier 2, arrondissement de Tân Binh, à Hô Chi Minh-Ville. Selon Vietjet, l'événement devrait attirer près de 1.000 candidats potentiels du Vietnam et d'autres pays du monde. La Fête de recrutement de 2024 verra la participation de pilotes et d'agents de bord tels que les deux premiers officiers Vo Hông Hanh et Bùi Thanh Hà (Hanoï) et le chef de bord Hoàng Minh Quy, entre autres.

Vietjet y accueillera tous les candidats qui souhaitent rejoindre le personnel de Vietjet - compagnie aérienne reconnue comme "le meilleur endroit de travail en Asie" pendant de nombreuses années consécutives. Si vous rêvez de devenir pilote, agent de bord, agent de service aux passagers, ingénieur, mécanicien ou à tout autre poste chez Vietjet, cet événement est une occasion en or pour explorer le champ des possibles et faire valoir vos compétences.

Lors du Vietjet Sky Career Day de cette année, les candidats auront l'occasion de découvrir l'environnement de travail professionnel, dynamique et jeune de Vietjet. Ils participeront à des questions-réponses, à des mini-jeux et recevrons des cadeaux. Surtout, ce sera l’occasion rare d’échanger directement avec les experts et représentants de Vietjet.

Les candidats pourront également assister à des talk-shows au cours desquels s’exprimeront des représentants de Vietjet qui possèdent une vaste expérience dans l'industrie aéronautique, et prodiguerons des conseils de carrière pour le personnel de service de la compagnie aérienne.

Photo : Vietjet/CVN

En tant que compagnie aérienne mondiale disposant d'un vaste réseau de vols, Vietjet propose en permanence des opportunités d'emploi à la rémunération attractive ainsi que des opportunités d'avancement et de développement de carrière. Le Vietjet Sky Career Day s'ouvre aux candidats afin que ceux-ci aient l’opportunité d’approcher de plus près la possibilité de travailler dans l'industrie aérienne, réalisant ainsi leur rêve de conquérir le ciel.

Selon un représentant de Vietjet, pour les postes d'agents de bord, de pilotes, de personnel au sol et de personnel technique, les candidats doivent avoir obtenu un diplôme d'études secondaires et être âgés d'au moins 18 ans. Pour le secteur des bureaux, les candidats doivent être diplômés d’un établissement supérieur, d’une université ou posséder les qualifications professionnelles appropriées.

Êtes-vous prêt à rejoindre Vietjet ? Plus d'informations ici : https://jobs.vietjetair.com/SkyCareer.

Tân Dat/CVN