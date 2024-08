Vietjet parmi les 50 meilleures sociétés cotées en Bourse au Vietnam

>> Vietjet lance les deux nouvelles applications Zalo et WhatsApp

>> Vietjet nommé parmi les "Best Companies to Work for in Asia"

>> Vietjet : 25.000 sièges de plus pour la Fête nationale

Photo : VJ/CVN

Classée en 5e position en termes de chiffre d'affaires

Sur la base du rapport sur ses résultats commerciaux audités de 2023, Vietjet est classée en 5e position en termes de chiffre d'affaires avec 58.300 milliards de dôngs, soit une hausse de 45% en un an. C'est une preuve évidente de la forte reprise de la compagnie aérienne et de sa stratégie de croissance durable.

Les 50 meilleures sociétés cotées par Forbes Vietnam sont sélectionnées sur la base de la croissance des revenus et des bénéfices, du ROE, du ratio ROC et du BPA au cours de la période 2019-2023. En outre, Forbes examine attentivement leur position dans le secteur, la qualité de leur gestion et leurs perspectives de développement.

Malgré une économie mondiale confrontée à de nombreux défis, au cours des six premiers mois de 2024, Vietjet a continué d'enregistrer des résultats commerciaux exceptionnels avec un chiffre d'affaires de 34.016 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15% en rythme annuel. Son bénéfice avant impôts a atteint 1.311 milliards de dôngs, +433%, dépassant de 21% le bénéfice pour toute l'année 2024. Elle a reçu la note de crédit la plus élevée (VnBBB-) parmi les entreprises vietnamiennes..

Photo : VJ/CVN

Vietjet développe constamment sa flotte et étend son réseau de vols. Elle devrait recevoir 10 nouveaux avions en 2024, élargissant son réseau de vols à travers le Vietnam et à l'international vers l'Australie, le Japon, la République de Corée, la Chine, l'Inde, Singapour et la Thaïlande, la Malaisie, le Laos, le Cambodge, l’Indonésie, Taïwan (Chine)....

Depuis leur cotation en Bourse, les actions VJC ont toujours été très appréciées par les investisseurs nationaux et internationaux, grâce à leur bonne rentabilité. Non seulement Vietjet est apparue à plusieurs fois dans la liste des 50 meilleures sociétés cotées du prestigieux magazine Forbes, mais elle a également reçu le prix de "Meilleure compagnie aérienne en matière de gestion financière" par le plus grand magazine financier mondial, l'International Finance. Elle a aussi été honorée par le magazine Airfinance Journal dans le top 50 des meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière. AirlineRatings a également reconnu Vietjet comme "la meilleure compagnie aérienne au monde en termes d'économies".

Tân Dat/CVN