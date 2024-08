Vietnam - R. de Corée : promotion de la coopération entre les PME

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a reçu dans l'après-midi du 29 août à Hanoï la ministre sud-coréenne des Petites et moyennes entreprises et des Start-ups, Oh Young Ju, en visite de travail au Vietnam.

À cette occasion, évaluant d’importants potentiels de coopération entre les deux pays, le vice-Premier ministre et ministre Bùi Thanh Son a proposé que les deux parties continuaient d'encourager les entreprises sud-coréennes à élargir leurs investissements au Vietnam, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l’économie verte, l’économie numérique, la transformation numérique..., de promouvoir la coopération entre les petites et moyennes entreprises et les start-ups des deux pays.

En outre, Bùi Thanh Son a proposé que la République de Corée continuait à soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam dans des domaines de la fabrication de semi-conducteurs et de la haute technologie. De même, il a suggéré que les deux parties renforçaient leur coopération dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités, du partage des connaissances et de l'innovation, déployaient des activités de coopération plus substantielles reliant l'écosystème des startups innovantes entre les deux pays.

Pour sa part, la ministre Oh Young Ju a émis son espoir que les entreprises des deux pays, en particulier les petites et moyennes entreprises et les start-ups, favoriseraient la coopération pour développer de nouveaux domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle (IA), le numérique et l'innovation. contribuant ainsi au développement commun des relations entre la République de Corée et le Vietnam.

Oh Young Ju a affirmé que son ministère continuerait de partager ses expériences dans la création d'un écosystème de startups et de proposer des politiques visant à soutenir la coopération pour les petites et moyennes entreprises des deux pays afin d'élargir la coopération et de développer leur coopération et les investissements.

Dans le cadre de sa visite, dans l'après-midi du 28 août, le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a eu une séance de travail avec la ministre Oh Young Ju et des représentants d'un certain nombre d'entreprises des deux pays dans les domaines de production de logiciels, d’informatique, de technologie de l'IA, de technologie éducative, de soins de santé...

