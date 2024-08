Troisième exposition internationale Vietbuild à Hô Chi Minh Ville

Sous la direction et le parrainage du ministère de la Construction et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la troisième exposition internationale Vietbuild à Hô Chi Minh-Ville sur le thème "Immobilier - Architecture et décoration intérieure et extérieure" a lieu à Hô Chi Minh-Ville du 22 au 26 août.

>> Près de 2.000 stands à l'exposition Vietbuild à Hô Chi Minh-Ville 2024

Vietbuild est une série de dix expositions qui se déroulent dans trois régions du pays, contribuant à célébrer le 66e anniversaire de la Journée traditionnelle de l'industrie de la construction vietnamienne (1958-2024).

L'exposition a une envergure et une stature particulières pour le secteur de d’architecture et de décoration intérieure et extérieure de l'immobilier, avec de nombreuses activités riches en termes de promotion commerciale et de nouveaux produits des secteurs de la construction et de la décoration, avec des changements et des développements en réponse aux besoins des entreprises, des partenaires et du public présents à l'exposition.

Celle-ci comprend plus de 1.200 stands de près de 400 entreprises proposant de nouveaux produits et des technologies de pointe, avec la participation de marques de nombreux pays.

Cette exposition internationale Vietbuild est coordonnée et soutenue par l'Association vietnamienne des matériaux de construction et l'Association vietnamienne de l'immobilier pour montrer les points forts des secteurs de la construction, des matériaux de construction et de la décoration intérieure au Vietnam dans une période d'intégration et de développement.

La plupart des produits présentés à l'exposition Vietbuild 2024 à Hô Chi Minh-Ville ont fait l'objet de recherches et d'études très approfondies du marché par les entreprises. Les produits de matériaux de construction et de décoration d’intérieur et d’extérieur ont de nouveaux designs et caractéristiques ainsi qu’une qualité supérieure pour répondre à la demande croissante associée aux logements, à la construction, au développement durable, à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la vie, au service de la tradition et d’un environnement écologique et moderne pour l’ensemble de la société.

L’exposition crée un terrain de jeu permettant aux consommateurs et aux visiteurs d'apprendre, d'échanger, de signer des contrats, de recevoir des conseils et d’être au contact direct des nouveautés des entreprises pour préparer leurs futurs travaux de construction, leurs grands projets ainsi que leur future maison.

Dans le même temps, Vietbuild est également une opportunité idéale pour apprendre, acheter des matériaux pour des projets de construction et décorer une maison avec de nouveaux produits technologiques, d'économie d'énergie et de développement vert, respectueux de l'environnement et garantissant la sécurité.

Vietbuild joue ainsi un rôle positif dans le développement économique de l'ensemble de la société durant une période de conditions économiques difficiles. L’événement contribue à la mise en œuvre d'un double objectif sous la direction du gouvernement dans la situation actuelle : promouvoir le développement économique et stabiliser le marché en 2024.

Le comité d’organisation a discuté avec les entreprises au moyen d'enquêtes afin de servir au mieux les visiteurs et les consommateurs avec des programmes de conseil, des promotions, des services immobiliers et l'expansion des représentants et des agents.

Tous visent à promouvoir le marché, au service de projets de construction de logements, de protection de l'environnement, de verdissement urbain, pour un développement durable, en particulier dans le contexte de changement climatique croissant et compliqué au Vietnam et dans le monde.

Avec la préparation et l'accent mis sur les investissements à grande échelle du comité d'organisation ainsi que des entreprises participantes, on souhaite à l'exposition internationale Vietbuild 2024 à Hô Chi Minh-Ville d’être un bel événement réussi pour les entreprises, les visiteurs et les partenaires de l’exposition dont les critères sont "Intégration - Technologie - Excellence".

Texte et photos : Minh Thu/CVN