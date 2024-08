Promouvoir la tradition glorieuse pour la mise en œuvre réussie des objectifs stratégiques du pays

Ces 79 dernières années, la diplomatie a laissé des traces importantes dans les pages de l'histoire héroïque du pays. Au cours des deux guerres de résistance pour le salut national, les relations extérieures et la diplomatie ont profité du grand soutien des peuples épris de paix du monde entier, créant un vaste front international pour soutenir la cause de l'indépendance nationale et de l’édification du socialisme. Outre les victoires sur le front militaire, les victoires sur les fronts extérieur et diplomatique à la table des négociations de Genève en 1954 et de Paris en 1973 ont constitué des jalons sur la voie de la reconquête de l'indépendance et de la réunification du pays.

Après la réunification du pays, les relations extérieures et la diplomatie arrivaient en tête dans la création et l’ouverture de la voie pour briser progressivement l'embargo économique et l'isolement politique. Les relations extérieures et la diplomatie ont pris l'initiative d'établir les relations avec de nombreux partenaires, de résoudre les problèmes existants dans les relations avec les pays voisins, les grandes puissances et les partenaires importants et d'ouvrir une nouvelle ère pour servir efficacement le processus de renouveau global du pays.

La diplomatie au service du Renouveau

Maintenir constamment une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation, de diversification, d'intégration internationale proactive et positive, pour le bénéfice du pays et de la nation. Après 40 ans de mise en œuvre du Renouveau, le travail de relations extérieures et de diplomatie a obtenu "des résultats importants et des réalisations d'importance historique", comme l'a évalué le défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la 32e Conférence diplomatique tenue en décembre 2023.

À ce jour, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 193 pays à travers le monde et des relations de partenariat stratégique et des partenariat intégral avec 30 pays. Le pays entretient aussi des relations économiques avec plus de 230 pays et territoires, a signé 16 accords de libre-échange (ALE), dont de nombreux ALE de nouvelle génération. Le Vietnam est reconnu par les Nations unies pour son rôle pionnier dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et la promotion des droits de l'homme.

Les relations extérieures et la diplomatie multilatérale se sont fortement développées, affirmant le Vietnam comme un membre actif et responsable de la communauté internationale. La diplomatie vietnamienne non seulement a organisé de nombreux événements internationaux majeurs tels que des Sommets de ASEAN, des conférences des dirigeants des économies de l'APEC,... mais également a assumé de nombreuses responsabilités internationales au sein de mécanismes internationaux tels que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'UNESCO,... En particulier, le Vietnam a proposé de manière proactive et active de nombreuses idées et initiatives, participé à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux communs et aussi aux opérations internationales de maintien de la paix et de sauvetage.

Le travail de relations extérieures et de diplomatie a contribué à faire du Vietnam un maillon dans de nombreux liens économiques régionaux et mondiaux avec la signature d'importants accords et cadres économiques. Dans le même temps, le secteur diplomatique s'est activement coordonné avec les ministères et les branches au pays pour promouvoir l'intégration internationale dans les domaines de la sécurité et défense, société, culture, sciences et technologies..., intégrant ainsi le Vietnam dans le flux commun du monde.

"Nous avons déployé des efforts pour travailler avec les pays voisins pour construire des frontières de paix, d'amitié, de coopération et de développement. Nous avons lutté avec détermination, persistance, rapidité et efficacité contre les activités qui portent atteinte à notre souveraineté, à nos droits et à nos intérêts légitimes en mer. Nous sommes actifs pour promouvoir de manière proactive et active les négociations et la coopération pour résoudre les problèmes existants, bien mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), participer activement à l'élaboration du Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982)".

La diplomatie culturelle et l'information pour le lectorat à l'étranger ont contribué à promouvoir le "soft power" du Vietnam, présentant fortement l’image du pays, de son peuple, de ses réalisations de renouveau et de son identité culturelle dans le monde. Le Vietnam a mené à bien ses activités tournées vers les Vietnamiens résidant à l'étranger, contribuant à prendre soin de la communauté vietnamienne à l'étranger, à consolider l'union nationale et à mobiliser de nombreuses ressources communautaires pour le développement et la protection de la Patrie. Le Vietnam a aussi mené à bien le travail de protection de ses citoyens à l’étranger, en particulier lors des conflits, des guerres et des épidémies.

La diplomatie dans la nouvelle ère

Dans les temps à venir, la situation mondiale continuera d’être marquée par de nombreux changements, opportunités et défis majeurs. Dans ce contexte, la tâche la plus importante de la diplomatie est de réaliser une avancée décisive pour mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques pour 2030 et 2045 fixés par le XIIIe Congrès national du Parti.

Le secteur diplomatique continuera de conseiller et de développer de nouvelles solutions pour compléter les lignes directrices des relations extérieures du Parti. "Nous continuerons de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les cadres de partenariat stratégiques et globaux, accorderons également une haute priorité au travail d’édification du secteur diplomatique, du Parti et d'un contingent de diplomates", a dit Bùi Thanh Son.

En promouvant la glorieuse tradition et les grandes réalisations de ces 79 dernières années et en se dirigeant vers le jalon important de ses 80 ans de développement, la diplomatie vietnamienne continuera d'avancer de manière constante, d’écrire de nouvelles pages d'or de son histoire, contribuant à l’édification et à la protection de la Patrie, a conclu Bùi Thanh Son.

