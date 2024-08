Le Président Hô Chi Minh, l'un des dirigeants révolutionnaires les plus importants de l'histoire de l'humanité

Le Président Hô Chi Minh était un héros national du Vietnam, l’un des dirigeants révolutionnaires les plus importants de l’histoire de l’humanité, a estimé le secrétaire général du Parti communiste de l'Uruguay, Juan Castillo, en marge d’un séminaire intitulé "Le Président Hô Chi Minh et les relations Vietnam - Amérique latine" tenu le 22 août à Buenos Aires.

Juan Castillo, qui a dirigé une délégation de haut rang du Comité central du Parti communiste de l'Uruguay, a participé au séminaire organisé à l’occasion du voyage d'affaires en Argentine de Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du Parti.

Lors d’une interview accordée à un journaliste de l'Agence Vietnamienne d'Information à Buenos Aires, Juan Castillo a souligné que les contributions du Président Hô Chi Minh à la lutte contre l'impérialisme pour la libération nationale, l'indépendance, la liberté, la démocratie et à l’édification du socialisme au Vietnam avaient joué un rôle extrêmement important. Il est un facteur extrêmement important dans le processus d’édification du bloc de grande union nationale, - un élément central de tous les processus révolutionnaires.

Se référant aux instructions du Président Hô Chi Minh écrites dans son testament, le secrétaire général du Parti communiste d'Uruguay a affirmé que suivant ses enseignements, le peuple vietnamien s'efforçait toujours de contribuer à la paix, à la stabilité, à la solidarité entre les peuples et au développement de la région et du monde.

Selon lui, aujourd'hui, le Vietnam continue d'honorer le Président Hô Chi Minh et de mettre en œuvre ses enseignements sur le développement révolutionnaire en construisant et en consolidant le socialisme à travers le Renouveau. Le Vietnam a élargi ses relations diplomatiques et commerciales avec le monde et a apporté une contribution significative à la stabilité de la région asiatique ainsi qu'à la paix mondiale.

Faisant référence à la résolution adoptée par l’autorité de la capitale Montevideo en mai dernier sur la création d'un espace vietnamien et la construction d'un monument du Président Hô Chi Minh à l'occasion du 134e anniversaire de sa naissance, Juan Castillo a estimé que ce serait un symbole de solidarité entre les peuples des deux pays et aussi un lieu pour honorer les sentiments et le grand soutien du peuple progressiste et des forces de gauche de l'Uruguay à la guerre de résistance contre les agresseurs américains du peuple vietnamien d’hier.

C'est le Président Hô Chi Minh qui a jeté les bases des relations entre l'Uruguay et le Vietnam lorsque, dans les années 20 du siècle dernier, il est arrivé à Montevideo sur un navire. Et l'histoire de l'époque où le Président Hô Chi Minh s'est rendu en Uruguay a été évoquée plus tard par le Quotidien du Peuple (El Popular), porte-parole du Parti communiste uruguayen, dans une interview avec le leader éminent du Vietnam publiée le 3 décembre 1965.

Juan Castillo a exprimé sa conviction qu'avec une longue histoire de solidarité, les relations entre les deux pays et les deux Partis communistes continueraient à se développer et à se renforcer dans tous les domaines de la politique, du commerce, de la culture, de l'éducation.

VNA/CVN