Le Vietnam et l'Australie renforcent leurs relations parlementaires

Lors d'une rencontre avec la presse à la veille de cette visite, la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, Lê Thu Hà, a déclaré qu'il s'agissait de la visite officielle au Vietnam de Sue Lines en qualité de la présidente du Sénat, qui a une grande signification, marquant plus de 50 ans d’établissement de relations diplomatiques entre les deux nations.

De la part de l'Australie, cette activité démontre son intérêt et l'importance qu'elle attache aux relations avec le Vietnam, affirmant sa volonté de promouvoir les relations parlementaires bilatérales, a-t-elle noté.

Il s'agit également d'une activité visant à concrétiser l'accord de coopération signé par les organes législatifs dans une nouvelle périodique avec de larges contenus et dans une direction de plus en plus pratique et efficace, a-t-elle souligné.

Durant son séjour à Hanoï, Sue Lines s'entretiendra avec le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et rencontrera le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, ainsi que le secrétaire général du Parti communiste et président Tô Lâm. Le Forum Vietnam - Australie "renforce les liens économiques et partage les visions de la prospérité", a-t-elle rapporté.

Par ailleurs, la présidente du Sénat australien se rendra dans les provinces septentrionales de Ninh Binh et Bac Ninh, ainsi qu'à Hô Chi Minh-Ville, dans le Sud du pays, a-t-elle ajouté.

Lê Thu Hà s'est dit convaincu qu'à travers cette visite, les deux parties continueront à déployer efficacement les mécanismes de coopération existants à l'avenir, afin de renforcer le potentiel de collaboration dans tous les domaines, notamment la politique, l'économie, le commerce, l'investissement, les sciences et technologies et l'éducation, la formation, la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique et les échanges entre les peuples.

La responsable a également exprimé l'espoir que les liens entre les organes législatifs se renforceront de plus en plus et deviendront un pilier important dans les relations globales entre le Vietnam et l'Australie.

Le Vietnam et l'Australie ont établi des relations diplomatiques le 26 février 1973. Au cours des cinq dernières décennies, les relations bilatérales sont devenues de plus en plus solides et globales grâce au soutien mutuel des deux économies, à la similitude des intérêts et à une vision commune des océans Indien et Pacifique. comme le lien profond entre leurs peuples.

La valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 14 milliards d'USD en 2023.

