Le Vietnam poursuit et promeut l'héritage du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong

Selon le Professeur agrégé et Docteur Vu Minh Khuong, de Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour, la poursuite de l’héritage du feu secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong se manifeste clairement.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Vu Minh Khuong a indiqué que les dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général du Comité central du PCV et président Tô Lâm, poursuivaient l’héritage de Nguyên Phu Trong sur plusieurs aspects.

Il s’agit de la poursuite des objectifs définis dans la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV ; de la persévérance dans le point de vue selon lequel "le peuple est la racine" et son application ; de la continuité à promouvoir la lutte contre la corruption et pratiques malsaines au sein du Parti ; de l’amélioration de la performance de la gestion de l'État et du Parti ; de la poursuite de la politique de la "diplomatie du bambou", de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification….

Selon le spécialiste, avec un sens élevé de responsabilité, le secrétaire général et président Tô Lâm promeut la vision et la pensée du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la consolidation de la position du Vietnam, ce qui profite non seulement au Vietnam et à la région, mais aussi au monde.

Concernant l'objectif de faire du Vietnam un pays en développement doté d'une industrie moderne et figurant parmi les pays à revenu moyen de la tranche supérieure d'ici 2030, Vu Minh Khuong a estimé que malgré des difficultés, le Vietnam avait mis en œuvre des mesures drastiques, notamment en élargissant et en modernisant son réseau d’autoroutes et ses infrastructures.

Selon lui, le Vietnam accélérera dans les temps à venir la réforme institutionnelle, la modernisation des infrastructures et l'attraction des talents.

Vu Minh Khuong a estimé que le PCV avait une bonne orientation et une stratégie claire pour amener le pays à la prospérité au cours des deux prochaines décennies.

