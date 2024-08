La pensée Hô Chi Minh reste d’actualité, selon un journaliste argentin

Le Président Hô Chi Minh est entré dans l'histoire comme un homme politique éminent du mouvement communiste international et un grand dirigeant du peuple vietnamien et sa pensée reste d’actualité, a déclaré le journaliste argentin Gaston Fiorda.

Dans une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion du 55e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh (2 septembre 1969-2024) et des 55 ans de l'application de son testament, Gaston Fiorda, a déclaré que tout au long de sa carrière révolutionnaire au XXe siècle, Hô Chi Minh, un dirigeant talentueux et un intellectuel de niveau mondial, a laissé un héritage extrêmement précieux au Vietnam et aux peuples progressistes du monde entier.

Il a estimé que la pensée progressiste du Président demeure inestimable de nos jours, restant une source de soutien pour le peuple vietnamien et d’autres peuples du monde entier dans leur lutte pour la paix, l’indépendance nationale, la liberté et le bonheur.

Le leader vietnamien a laissé derrière lui un héritage important et profond, créant une base solide pour la défense nationale, le redressement après la guerre, la réforme, l’ouverture économique, le développement socio-économique et la forte intégration internationale que le Vietnam a accomplie. Il a nourri et inspiré l’aspiration du pays à la prospérité, au bonheur et à une intégration étendue dans le monde, a poursuivi Fiorda.

S’agissant des réalisations du Vietnam après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), le journaliste argentin a souligné que le pays est devenu l’une des quatre premières économies d’Asie du Sud-Est et l’une des 40 premières au monde. Son commerce international est parmi les 20 plus importants au monde. L’économie vietnamienne est également considérée comme dynamique et parmi les plus ouvertes au monde.

Le Vietnam a notamment obtenu de nombreuses réalisations en matière de développement humain, notamment la réduction de la pauvreté avec des millions de personnes sortant de la pauvreté, un meilleur accès au logement social, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’une sécurité alimentaire assurée, selon Gaston Fiorda.

Il a ajouté que les réalisations et les changements louables du Vietnam sont attribuables à l'héritage du Président Hô Chi Minh ainsi qu'au leadership clairvoyant et habile de générations de dirigeants du Parti communiste du Vietnam.

