Le leader du PCV trace la voie pour un Parti fort et un Vietnam prospère

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

>> Le XIIIe Comité central du Parti travaille sur le personnel

>> Des médias étrangers parlent de l’élection du Tô Lâm au poste de SG du CC du PCV

>> Le dirigeant cubain félicite le SG du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

La fondation du PCV est une étape importante dans les 4.000 ans d'histoire de la construction nationale et de la défense de la nation vietnamienne héroïque et cultivée, et un grand tournant dans l'histoire de la révolution vietnamienne. Depuis la création du Parti, sous la direction du Parti, du bien-aimé Président Hô Chi Minh et des secrétaires généraux du Parti à différentes périodes, dont le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le Vietnam a surmonté des vents contraires et des défis pour continuer à avancer. Sous la direction du Parti, le peuple vietnamien a remporté de nombreuses victoires, accompli des miracles, libéré et réunifié le pays, l’amenant progressivement au socialisme et se tenant aux côtés des puissances des cinq continents.

Avec une politique saine, une fidélité infinie aux intérêts de la nation et de la classe ouvrière, des liens de chair et de sang avec le peuple et une solidarité internationale pure et fidèle, le PCV a rassemblé et uni toutes les classes et tous les peuples de tous les horizons ainsi que les mouvements révolutionnaires, a constitué des forces révolutionnaires fortes et étendues pour vaincre l’invasion des colons français avec la victoire de Diên Biên Phu qui "a retenti dans les cinq continents et a secoué le monde", tout en menant la révolution socialiste au Nord et la révolution nationale démocratique au Sud, menant le navire révolutionnaire vietnamien vers une victoire complète.

Une fois réunifiée, la nation tout entière a avancé vers le socialisme malgré des défis redoutables. Dans ce contexte, le Parti a continué à prouver sa puissance intellectuelle, son courage, son rôle pionnier et sa nature scientifique et révolutionnaire. Il a initié, perfectionné sans cesse et dirigé l'ensemble du Parti, du peuple et des forces armées pour mettre en œuvre avec succès l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau), transformant le Vietnam d'un pays sous-développé en un pays en développement à revenu moyen, où la population jouit d'une vie de plus en plus prospère et heureuse, et dont le prestige et la position sur la scène internationale s'améliorent.

Photo : VNA/CVN

Sur la base d'une évaluation précise de la situation, des capacités, des opportunités et des défis du pays, le XIIIe Congrès national du PCV, avec une haute détermination politique, a tracé la voie du développement national jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045, a défini l'objectif stratégique pour que le Vietnam devienne un pays développé à orientation socialiste d'ici le milieu du XXIe siècle, l'époque marquant le 100e anniversaire de la direction du Parti et le 100e anniversaire de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam, a inspiré l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée au patriotisme, à la volonté nationale de résilience, à la compassion, à une grande solidarité nationale et au désir d'une nation prospère et heureuse. Après avoir parcouru les deux tiers du chemin, la mise en œuvre de la Résolution adoptée au XIIIe Congrès national du Parti a permis d’obtenir des résultats importants.

Les évolutions de ces dernières années montrent que le monde traverse une période de changements historiques. La période d’ici à 2030 est une période importante pour identifier un nouvel ordre mondial. La paix, la coopération et le développement restent les principales tendances, mais la concurrence entre les grandes puissances s’intensifie, la région Asie-Pacifique étant la plus féroce. Les forces hostiles et réactionnaires n’ont jamais renoncé à leurs tentatives de renverser la direction du PCV et le régime socialiste du Vietnam. Elles ont intensifié la stratégie de "l’évolution pacifique" avec des méthodes et des astuces de plus en plus sophistiquées, astucieuses et malveillantes, profitant de l’intégration internationale globale et étendue du pays pour pénétrer et promouvoir "l’auto-évolution" et "l’auto-transformation" pour saboter notre Parti et notre régime de l’intérieur. Les défis sécuritaires non traditionnels ont également eu des effets négatifs.

Photo : VNA/CVN

L’émergence et le développement du cyberespace, ainsi que la quatrième révolution scientifique et industrielle, qui se sont produits à une échelle et à une vitesse sans précédent, ont inauguré une nouvelle ère dans laquelle les pays sous-développés et en développement peuvent saisir les opportunités pour se développer rapidement et devenir des pays puissants, mais en même temps, ils peuvent sombrer dans un profond arriération s’ils ne parviennent pas à tirer parti de ces opportunités.

Pour tirer le meilleur parti des opportunités et des avantages, repousser les risques et les défis, renforcer le potentiel et la force pour réaliser avec succès les objectifs stratégiques fixés par le XIIIe Congrès du Parti, tout le Parti, le peuple et les forces armées doivent s'efforcer, se donner la main, hériter et promouvoir vigoureusement la glorieuse tradition et l'expérience précieuse du Parti, renforcer l'esprit d'autonomie, de confiance, et de fierté nationale, étudier sans cesse pour ouvrir des perspectives de développement de l'homme et de la société. Adhérer fermement au marxisme-léninisme, à la pensée Hô Chi Minh, à l'objectif de l'indépendance nationale, au socialisme et à la ligne directrice de Dôi Moi du Parti.

Faire du développement socio-économique la tâche principale, de l'édification du Parti la tâche principale, du développement culturel le fondement spirituel, et assurer la défense et la sécurité la mission importante et constante ; optimiser les ressources internes et tirer profit des ressources externes, les ressources internes et humaines étant les plus importantes ; attacher de l’importance à la solidarité et à l’unité au sein du Parti, à la grande union nationale et aux liens de chair et de sang entre le Parti et le peuple et les promouvoir sans cesse. Du Comité central du Parti aux cellules du Parti, chaque cadre, chaque membre du Parti doit s’efforcer sans relâche de "préserver la solidarité et le consensus au sein du Parti comme les pupilles de ses propres yeux". Le Parti doit être capable de mobiliser l’intelligence et la force de toute la nation et la force de l’époque dans la construction et la protection de la Patrie socialiste vietnamienne.

Défendre fermement l’indépendance et l’autonomie ; garantir au maximum les intérêts nationaux sur la base des principes essentiels du droit international ; protéger la Patrie tôt et à distance ; maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national ; accroître les contributions concrètes du Vietnam au maintien de la paix dans la région et dans le monde. Défendre résolument et avec persistance l’indépendance nationale, la souveraineté, l’unification, l’intégrité territoriale, les mers, les îles et l’espace aérien.

Persévérer dans la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisme et de diversification, être un ami et un partenaire digne de confiance, un membre actif et responsable de la communauté internationale ; Adhérer fermement à la position, au point de vue et à la pratique de l'art diplomatique de la nouvelle ère, fondés sur la personnalité vietnamienne de "faire face à tous les changements avec l'immuable", "être amical" et "utiliser la gentillesse au lieu de la force".

Photo : VNA/CVN

Adhérer fermement à la position, au point de vue et à la pratique de "faire du peuple la racine", "le peuple est le sujet et le noyau du Dôi Moi", chaque politique doit réellement se baser sur la vie, les aspirations, les droits et les intérêts légitimes du peuple, en faisant du bonheur et du bien-être du peuple l'objectif ; veiller à ce que chaque peuple bénéficie des réalisations de l’œuvre du Dôi Moi et du développement national, vive heureux dans un environnement sûr et sécurisé sans laisser personne de côté. Construire un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple sous la direction du Parti communiste du Vietnam ; défendre la primauté de la Constitution et de la loi ; respecter, garantir et protéger efficacement les droits de l'homme et les droits du citoyen ; construire des systèmes administratifs et judiciaires professionnels, régis par la loi et modernes; construire un appareil d'État efficace, propre, efficient et efficace, un contingent de fonctionnaires et d'employés qualifiés, compétents et dignes de confiance, professionnels et incorruptibles, qui servent de tout cœur la Patrie et le peuple.

Continuer à intensifier la construction et la rectification du Parti, et lutter résolument et avec persistance contre l'individualisme, la dégradation idéologique, éthique et du mode de vie, la corruption et les phénomènes négatifs au sein du Parti sous la devise "sans cesse", "sans arrêt", "pas de zone interdite, pas d'exception", "peu importe qui c'est", "traiter une affaire pour réveiller toute une région, tout un domaine". En même temps, se concentrer sur l'élimination des difficultés et des obstacles dans les institutions ; continuer à accélérer la réforme des procédures administratives ; renforcer la publicité et la transparence grâce à la transition numérique ; élargir l'espace de développement ; créer les conditions les plus favorables pour chaque activité normale dans le cadre juridique, contribuer au développement national et à l'amélioration de la vie des personnes, des organisations, des individus, des entreprises et des hommes d'affaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Combiner étroitement le contrôle du pouvoir avec l'éducation en politique, en idéologie et en traditions révolutionnaires afin de construire un Parti vraiment pur et fort qui est en soi la moralité et la civilisation.

Faire avancer de manière globale et synchrone l’œuvre du Dôi Moi pour un développement rapide et durable et consolider la force potentielle nationale. Construire et perfectionner des institutions uniformes pour le développement de l'économie de marché moderne à orientation socialiste et l'intégration internationale. Promouvoir énergiquement l'investissement, la production et le commerce ; maximiser les ressources sociales pour le développement national durable, la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Développer la population dans tous les domaines ; construire une culture moderne imprégnée d'identité nationale qui est véritablement le fondement spirituel de la société, une source de force interne et un moteur important du développement national.

Prêter une grande attention aux travaux préparatoires pour organiser avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti ; mener à bien le bilan du Dôi Moi de 40 ans, hériter des importantes théories sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam élaborées par des générations de dirigeants du Parti, dont le secrétaire général Nguyên Phu Trong, et tracer les bonnes lignes directrices pour le développement intégral continu du pays dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Nous sommes convaincus que sous la direction du glorieux Parti communiste du Vietnam ; avec la combinaison du patriotisme authentique et des belles traditions, du courage et de la quintessence de la nation, ainsi que l'acquisition constante de la quintessence culturelle de l'humanité, avec la capacité et la ferme idéologie de notre contingent de cadres et de membres du Parti, avec la confiance et le soutien sincères du peuple, l’œuvre du Dôi Moi obtiendra certainement de grands résultats, notre Patrie deviendra de plus en plus forte et prospère, notre peuple jouira d'une vie de plus en plus heureuse et pleine, notre pays deviendra de plus en plus fort et prospère, et avancera résolument vers le socialisme, réalisant avec succès les objectifs stratégiques fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et la doctrine du Président Hô Chi Minh, qui est également le souhait de toute la nation, selon lequel "Le Parti et la nation tout entiers s'unissent et s'efforcent de construire un Vietnam pacifique, uni, indépendant, démocratique et prospère, contribuant dignement à la cause révolutionnaire mondiale".

VNA/CVN