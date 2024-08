La coopération parlementaire booste les liens entre le Vietnam et l'Australie

Les liens parlementaires forts ont joué un rôle important dans l'approfondissement de l'amitié et des liens entre le Vietnam et l'Australie, a déclaré la présidente du Sénat australien Sue Lines.

>> La présidente du Sénat australien visite le complexe d’écotourisme de Tràng An

>> Trân Thanh Mân s'entretient avec la présidente du Sénat australien Sue Lines

>> La présidente du Sénat australienne visite le centre de formation professionnelle humanitaire Koto

Photo : Viêt Duc/VNA/CVN

S'adressant à la presse vietnamienne, Sue Lines, qui effectue une visite officielle au Vietnam du 24 au 30 août à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, a souligné la signature de l'accord de coopération parlementaire en 2022 et la récente mise à niveau des relations bilatérales vers un partenariat stratégique intégral, les décrivant comme des bases solides pour que les deux parties élargissent leur coopération.

"Le Vietnam et l'Australie sont donc des partenaires très forts et les liens stratégiques, économiques et interpersonnels sont très importants pour l'Australie et le Vietnam. Et je pense qu'avec la signature de l'accord de coopération parlementaire en 2022, cela a renforcé notre partenariat solide et de confiance", a-t-elle déclaré.

Sue Lines a déclaré qu'elle avait discuté de certaines questions avec Trân Thanh Mân telles que l'économie, la sécurité, la défense, le commerce et l'approfondissement des relations entre le Vietnam et l'Australie, ce qui, selon elle, a permis aux deux dirigeants parlementaires d'avoir de bonnes et sincères conversations.

L'Australie souhaite coopérer avec le Vietnam dans un certain nombre de domaines, en particulier la transition vers l'énergie verte, l'exploitation minière et les ressources, et considère que les investissements dans ce pays d'Asie du Sud-Est sont importants, a-t-elle souligné.

Sue Lines a également souligné que l'Australie souhaite s'associer au Vietnam dans les plans et stratégies futurs du pays pour faire de lui la meilleure destination possible aux yeux des amis étrangers.

VNA/CVN