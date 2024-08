Le Parti communiste du Vietnam jette les bases d'une société résiliente

L'article intitulé Résolu à construire un Parti fort et un Vietnam prospère, puissant, démocratique, égal et civilisé du SG du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, est une déclaration de vision forte, mettant en avant les priorités fondamentales du Parti et de l'État vietnamien actuels. C'est ce qu'a estimé le Professeur Archana Upadhyay, de l'Université Jawaharlal Nehru, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information.

Selon le Professeur Archana Upadhyay, afin d'assurer un avenir brillant et sûr pour le peuple vietnamien, le secrétaire général (SG) et président du Vietnam, Tô Lâm, a souligné les priorités du gouvernement et la primauté du mécanisme des institutions qui aidera les dirigeants et le peuple vietnamiens à atteindre leurs objectifs.

Le Vietnam s'efforce de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Ce sera un bond en avant par rapport à sa position actuelle de "pays à revenu intermédiaire". Le secrétaire général et président Tô Lâm, a affirmé des objectifs clairs ainsi qu'un cadre directeur pour atteindre ces objectifs.

L'article a souligné le contenu de la résolution du XIIIe Congrès du Parti définissant la voie de développement du pays d'ici 2030 et la vision pour 2045. L'objectif stratégique de 100 ans sous la direction du Parti a également été clairement énoncé dans cet article. Les défis de sécurité du XXIe siècle ont été identifiés, tant les défis de sécurité traditionnels que non traditionnels auxquels le monde est confronté.

La 4e révolution scientifique industrielle qui se déroule dans le monde offre également des opportunités. Le Vietnam est déterminé à saisir ces opportunités pour poursuivre sa croissance.

Le rôle important du Parti dans le renforcement de la solidarité nationale et la création des bases d'une société résiliente a également été souligné.

Sur la scène internationale, le Vietnam s'engage à maintenir la paix régionale et mondiale, tout en protégeant résolument et constamment son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam continue de diversifier ses relations avec la communauté internationale. Au niveau national, le Vietnam s'engage à appliquer une approche de gouvernance centrée sur les personnes. Le secrétaire général et président Tô Lâm s'est engagé à poursuivre la lutte contre la corruption initiée par le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong.

La "diplomatie du bambou" continuera d'être la base de la politique étrangère du Vietnam dans son cheminement pour renforcer sa position sur la scène internationale, a déclaré G. Archana.

