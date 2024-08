Promouvoir l'édification d’une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam

L'Agence de presse Xinhua a publié le 21 août un article intitulé "Promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de manière de plus en plus profonde et substantielle", soulignant la signification de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine.

Photo : VNA/CVN

L'Agence de presse Xinhua a publié le 21 août un article intitulé "Promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de manière de plus en plus profonde et substantielle", soulignant que le choix du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, de la Chine comme premier pays à visiter peu après sa prise de fonction reflète le niveau élevé et la nature stratégique des relations Vietnam - Chine.

Selon l'article, le maintien d'échanges stratégiques étroits et de contacts de haut niveau entre le Vietnam et la Chine favoriserait davantage l'amitié traditionnelle, consoliderait la confiance politique mutuelle, approfondirait la coopération substantielle et promouvrait la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de manière de plus en plus approfondie et substantielle.

La Chine considère toujours le Vietnam comme une priorité dans sa politique étrangère de voisinage et le Vietnam considère toujours ses relations avec la Chine comme une option stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère.

L'article a rappelé la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023. À ce moment-là, les deux parties ont déclaré conjointement que la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Lors de la visite d'État du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine, les deux dirigeants se sont entretenus et sont parvenus à une série de consensus importants sur la poursuite du renforcement de la construction d'une communauté d'avenir partagé de portée stratégique, ouvrant ainsi une orientation politique pour le développement des relations Vietnam - Chine dans la nouvelle ère.

Coopération dans divers domaines

Selon l'article, sous la direction stratégique conjointe des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, la coopération entre les deux nations dans des domaines tels que le commerce, les investissements, le tourisme, et les échanges entre les peuples est en pleine expansion.

Au cours des sept premiers mois de l'année, les échanges bilatéraux ont atteint 145 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en mai 2024, le Vietnam a accueilli 357.000 visiteurs chinois, faisant de la Chine le plus grand marché pourvoyeur de touristes au Vietnam.

En outre, de plus en plus de Vietnamiens apprennent le chinois. Actuellement, plus de 10.000 élèves primaires et secondaires et plus de 20.000 étudiants apprennent le chinois.

Lors de la visite du dirigeant Tô Lâm en Chine, les deux parties ont signé plusieurs documents de coopération, démontrant pleinement la vision commune de la Chine et du Vietnam de partager des opportunités, de se développer ensemble et de promouvoir la construction d’une communauté de destin de plus en plus profonde et substantielle.

L'article souligne la nécessité pour le Vietnam et la Chine de construire une communauté de destin dans la direction des "6 plus", de promouvoir activement la coopération en reliant l’initiative "la Ceinture et la Route" au cadre "Deux corridors, une ceinture", d'accélérer la connectivité matérielle en matière de chemins de fer, d'autoroutes et d’infrastructures frontalières, de renforcer la connectivité en matière de douanes intelligentes et de travailler ensemble pour créer une chaîne industrielle et d’approvisionnement sûre et stable.

L'article conclut que 2025 marquera le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine. En regardant vers l'avenir, les deux pays continueront à approfondir et à renforcer leur partenariat de coopération stratégique intégral, en construisant conjointement une communauté de destin de portée stratégique Vietnam - Chine, à porter les relations entre les deux Partis, les deux pays, à une nouvelle hauteur, apportant de meilleurs intérêts aux deux pays et à leurs peuples, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

VNA/CVN