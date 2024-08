La porte-parole du ministère des AE affirme le succès de la visite du SG du PCV en Chine

>> Le dirigeant Tô Lâm en Chine, un moment fort particulier dans les liens bilatéraux

>> La visite du dirigeant Tô Lâm en Chine consolide les bases des relations bilatérales

>> La visite du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine a été un grand succès

Photo : VNA/CVN

La visite d'État en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, a été couronnée de succès à tous égards, apportant une contribution importante à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, à la promotion de la paix et de la stabilité ainsi qu'au développement de la région et du monde, a déclaré Pham Thu Hang.

Dans le cadre de sa visite, les deux parties ont publié une déclaration commune sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral, permettant à promouvoir la construction d'une communauté de partage d'avenir Vietnam - Chine, a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne les résultats de la visite que la presse en a fait état de manière très complète, la porte-parole a souligné certains des principaux résultats comme suit :

Premièrement, les hauts dirigeants des deux Partis et deux Etats ont tous deux affirmé leur appréciation pour les relations bilatérales, considérant la priorité accordée au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays en tant qu’un choix stratégique. Ils ont tous affirmé leur soutien mutuel dans la mise en œuvre réussie de leurs objectifs de développement national.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau conclues par les dirigeants des deux Partis et deux pays lors des récentes visites. Elles ont également convenu de renforcer le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine, de promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique conformément aux orientations "6 de plus".

C’est une confiance politique plus élevée ; une coopération plus substantielle en matière de sécurité et de défense ; une coopération plus substantielle et plus approfondie ; une base sociale plus solide ; une coordination multilatérale plus étroite, des désaccords étant mieux contrôlés et réglés, permettant ainsi aux relations entre les deux pays à atteindre des résultats plus substantiels, apportant des avantages pratiques aux deux peuples et contribuant à la paix, à la coopération et au développement de la région et du monde, a poursuivi Pham Thu Hang.

Coopération tous azimuts

Deuxièmement, les deux parties ont discuté des orientations de la coopération bilatérale dans divers domaines. Elles ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines stratégiques tels que la diplomatie, la défense et la sécurité ainsi que d'élargir la coopération et la connectivité entre l’initiative "la Ceinture et la Route" et le cadre "Deux couloirs, une ceinture".

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont engagées à faciliter le commerce et à promouvoir les exportations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers la Chine.

Elles encourageront et soutiendront les entreprises dotées de réputation et de technologies de pointe à investir dans l'autre pays et à élargir leur coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie circulaire et le développement vert, les énergies propres et les énergies renouvelables.

Troisièmement, les deux parties ont convenu de faire de 2025 l'année des échanges humanitaires Vietnam-Chine et d'organiser conjointement une série d'activités de félicitations à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques des deux pays.

Quatrièmement, les deux parties renforceront la coordination de la coopération multilatérale, en renforçant la coopération dans des mécanismes tels que les Nations unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Questions maritimes

Cinquièmement, les deux parties ont partagé leur point de vue sur les questions en mer, soulignant la nécessité de mieux contrôler et de régler les différends en mer sur la base du respect des perceptions communes de haut niveau, de l'Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions en mer entre le Vietnam et la Chine et du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982) pour maintenir conjointement la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur coordination pour mettre en œuvre efficacement les documents juridiques sur les frontières terrestres et les accords connexes, de renforcer leur coopération dans les zones frontalières terrestres.

À cette occasion, des ministères, secteurs et localités du Vietnam et de la Chine ont signé 16 documents de coopération dans divers domaines.

Toujours, lors de la conférence de presse, répondant aux questions sur le Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam, la porte-parole Pham Thu Hang a déclaré que les relations de solidarité, d'amitié et la confiance des trois pays constituaient un héritage précieux pour les trois nations et qu’elles revêtaient une importance stratégique pour l’œuvre d’édification, de défense et de développement national de chaque pays et des trois pays, contribuant au développement de la communauté de l’ASEAN.

Après 25 ans de création et de développement, la coopération régionale au sein du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam a contribué à promouvoir les relations économiques et commerciales et les échanges entre les peuples des trois pays ainsi qu’à améliorer le niveau de vie de leur populations.

Le Vietnam continuera à se coordonner étroitement avec le Cambodge et le Laos pour bien organiser le Sommet du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam qui devrait se tenir en décembre prochain au Cambodge, a ajouté la responsable.

VNA/CVN