La Banque mondiale table sur une croissance vietnamienne de 6,1% en 2024

La croissance économique du Vietnam devrait s’accélérer en 2024, tirée par un rebond des exportations de produits manufacturés et du tourisme, ainsi que par la reprise de la consommation et des investissements des entreprises, a annoncé lundi 26 août la Banque mondiale dans un nouveau rapport.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

L’économie vietnamienne devrait croître de 6,1% en 2024, et de 6,5% en 2025 et 2026, contre 5% l’année dernière, selon le dernier rapport Taking Stock de la Banque. Le rapport souligne la résilience de l’économie vietnamienne malgré l’augmentation des défis mondiaux.

Le rapport, intitulé "Atteindre de nouveaux sommets sur les marchés financiers", note que l’économie n’a pas encore retrouvé sa trajectoire de croissance d’avant la pandémie. Des investissements publics accrus fourniraient une relance à court terme tout en comblant les lacunes émergentes en matière d’infrastructures - par exemple dans les domaines de l’énergie, des transports et de la logistique - qui constituent une contrainte croissante à la croissance, indique le rapport. La qualité des actifs bancaires reste préoccupante compte tenu de l’augmentation des prêts non performants (PNP) et devrait être surveillée de près par les autorités.

"Au cours du premier semestre de l’année, l’économie vietnamienne a bénéficié du rebond de la demande d’exportations", a déclaré Sebastian Eckardt, responsable du pôle Macroéconomie, commerce et investissement de la Banque mondiale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique.

Photo d'illustration : Trân Viêt/VNA/CVN

"Pour maintenir la dynamique de croissance non seulement pour le reste de l’année mais aussi à moyen terme, les autorités devraient approfondir les réformes structurelles, intensifier les investissements publics tout en gérant soigneusement les risques financiers émergents", a-t-il indiqué.

Un chapitre spécial du rapport constate que le développement des marchés de capitaux fournirait une source vitale de financement à long terme pour l’économie vietnamienne et aiderait le pays à atteindre son objectif de devenir une nation à revenu élevé d’ici 2045.

Encore des défis à surmonter

Le rapport met en évidence les principaux défis, notamment le sous-développement de la base d’investisseurs institutionnels et la sous-utilisation du fonds de la Sécurité sociale du Vietnam (VSS).

Le rapport recommande un cadre politique plus solide, dans lequel la VSS pourrait être un moteur du développement des marchés de capitaux. Les politiques qui permettraient aux marchés de reclasser le Vietnam du statut de marché frontière à celui de marché émergent contribueraient à attirer davantage d’investisseurs étrangers, tout comme les réformes visant à améliorer la transparence du marché et la protection des investisseurs. Une coordination efficace entre les régulateurs financiers est essentielle pour atteindre ces objectifs.

"Des milliards de dollars de fonds d’investissement mondiaux afflueront sur les marchés financiers si le Vietnam accède au statut de marché émergent", a prédit Ketut Ariadi Kusuma, spécialiste principal du secteur financier à la Banque mondiale.

"Dans le même temps, la diversification progressive des investissements dans les marchés frontaliers est essentielle non seulement pour améliorer les rendements à long terme des investissements, mais aussi pour alimenter la croissance économique du Vietnam par le biais d’investissements dans le secteur des entreprises", a-t-il ajouté.

Taking Stock est un rapport économique semestriel de la Banque mondiale sur le Vietnam.

VNA/CVN