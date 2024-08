Le Vietnam a de grandes opportunités de développer ses semi-conducteurs

Les experts et intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger ont convenu que le Vietnam a d’importantes opportunités pour développer l’industrie des semi-conducteurs et il doit préparer les conditions pour attirer efficacement les investissements dans le secteur de l’emballage.

Les experts et intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger ont partagé leurs points de vue lors des deux sessions thématiques : Les Vietnamiens d’outre-mer et le développement de la haute technologie au Vietnam, et les entreprises et entrepreneurs vietnamiens qui soutiennent la nation, dans le cadre de la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer, qui s’est conclue jeudi 22 août à Hanoï.

Dans les discussions sur le rôle des Vietnamiens d’outre-mer dans le développement des industries des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA), les participants ont apporté de nombreuses solutions pratiques au développement socio-économique du pays.

Nguyên Ngoc Mai Khanh, expert en développement de produits semi-conducteurs du groupe sud-coréen Samsung, a déclaré que l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam se limite actuellement à l’étape de la transformation et manque d’un contingent de techniciens capables de maîtriser des produits complets. Cependant, avec une population importante et l’accent mis par le gouvernement sur la transformation numérique, le pays a de grandes opportunités pour faire progresser cette industrie.

Concernant les moyens de développer cette industrie, Mai Khanh, qui vit au Japon, a mis l’accent sur le développement des ressources humaines. En conséquence, il est nécessaire de renforcer la formation des ingénieurs en micropuces, de créer une plate-forme de formation en ligne pour cette industrie, d’établir des centres de formation spécialisés et de mettre en place des politiques pour attirer et retenir les talents.

Partageant le même point de vue, Nguyên Thi Vân Anh, de l’Université de Tohoku (Japon), a proposé que le Vietnam réponde aux exigences en matière d’infrastructures et prépare des chaînes d’approvisionnement appropriées et de bonnes ressources humaines.

Dans la pratique, la création et l’exploitation d’un centre de fabrication de semi-conducteurs répondant aux normes mondiales nécessiteront un investissement important. Il est donc essentiel d’examiner attentivement et d’allouer le budget de manière appropriée si l’objectif est de construire des centres ou des laboratoires capables de produire des semi-conducteurs, a-t-elle souligné.

Duong Minh Tiên, de la République de Corée, a souligné la nécessité pour le Vietnam de préparer les ressources pour anticiper la vague d’investissements attendue dans l’industrie de l’emballage au cours des 5 à 10 prochaines années, car il est considéré comme une destination attrayante pour les investissements dans le secteur de l’emballage des semi-conducteurs.

En outre, le Vietnam doit assurer la sécurité énergétique, améliorer la maîtrise de l’anglais chez les étudiants et donner la priorité aux préparatifs de la prochaine vague d’investissements dans les substrats et l’emballage avancé à l’avenir, a-t-il ajouté.

