La visite du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine a été un grand succès

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, ont convenu de renforcer le partenariat de coopération stratégique intégral et de s’orienter vers une communauté de destin de portée stratégique, a rappelé le professeur Carl Thayer, ajoutant que Xi Jinping s'était engagé à établir de bonnes relations de coopération et d'amitié avec son homologue vietnamien, Tô Lâm.

Selon le Professeur Thayer, la visite a permis de confirmer que le Vietnam attache toujours de l’importance et donne une priorité de premier rang aux relations de bon voisinage avec la Chine. Elle a souligné l'importance de la coopération entre les deux Partis communistes, réaffirmant que le Vietnam est déterminé à mettre en œuvre la déclaration conclue entre le défunt secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le dirigeant chinois Xi Jinping en décembre dernier.

Le Professeur Thayer a déclaré que les dirigeants Tô Lâm et Xi Jinping avaient convenu de mettre en œuvre les orientations de "six de plus", à savoir une confiance politique plus élevée, une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et un meilleur contrôle et règlement des désaccords.

Photo : VNA/CVN

Selon l’expert australien, il existe trois résultats importants. Premièrement, les deux dirigeants avaient convenu de promouvoir la connectivité en termes de stratégies de développement entre leurs pays, en mettant en œuvre le plan de coopération pour relier le cadre "Deux corridors, une ceinture" à l'initiative "La Ceinture et la Route…

Deuxièmement, les deux dirigeants avaient décidé de promouvoir les investissements réciproques dans les technologies agricoles avancées, les infrastructures, les énergies propres, l’économie numérique et le développement vert.

Troisièmement, les deux dirigeants avaient convenu de respecter les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, de maintenir ensemble la paix et la stabilité en Mer Orientale, de persévérer dans la consultation amicale pour rechercher activement des solutions fondamentales, à long terme et acceptables pour les deux parties, conformément à l'accord Vietnam-Chine sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes, ainsi qu’au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, sans aucun acte susceptible de compliquer la situation ou d'étendre les différends.

VNA/CVN