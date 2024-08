Le Président Hô Chi Minh, un bel exemple dans la lutte anticoloniale

Le Président Hô Chi Minh est l’un des grands exemples des luttes de peuples du monde entier contre l’oppression et l’exploitation des régimes coloniaux et impérialistes et de celles pour l’indépendance et la liberté, a affirmé le secrétaire général par intérim du Parti communiste argentin (PCA), Jorge Kneyness.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée le 24 août à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), à l'occasion de la visite de travail en Argentine du membre du Politburo et président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Trong Nghia, M.Kneyness a souligné que tout au long de sa carrière révolutionnaire, le Président Hô Chi Minh avait laissé un héritage complet en matière d'idéologie, d'éthique et de style de vie sous de nombreux aspects, qui a conservé jusqu'à présent toute sa valeur.

"Nous admirons et respectons la pensée du Président Hô Chi Minh en faveur de la libération des peuples opprimés du tiers monde, dont sa doctrine militaire", a déclaré M.Kneyness, qui est également chef de la Commission centrale des affaires extérieures Parti communiste argentin.

C'est le fruit d'une combinaison savante de théorie et de pratique dans certaines conditions historiques ainsi que de l'absorption et de l'application de manière créative de l'héritage idéologique militaire de sa nation et de la quintessence militaire de l'humanité, a-t-il poursuivi.

Appréciant l'idéologie en matière de politique extérieure du Président Hô Chi Minh, le responsable argentin a affirmé que ses opinions en matière de diplomatie disposaient non seulement une grande valeur dans l'histoire, mais constituaient une ligne directrice dans le processus actuel d’édification, de développement et d’intégration internationale du Vietnam.

L'héritage laissé par le Président Hô Chi Minh contribue à la promotion de la position et du rôle du Vietnam aujourd'hui sur la scène internationale, a-t-il ajouté.

Évoquant les relations entre le PCA et le PCV, le secrétaire général par intérim M.Kneyness a souligné la nécessité de renforcer les échanges et la coopération bilatérale en matière de recherche.

Un centre de recherche sur le Vietnam en Argentine

Selon lui, le PCA créera un centre de recherche sur le Vietnam pour en savoir plus sur ses lignes directrices, ses politiques et ses expériences en matière de construction et de développement national, ainsi que pour promouvoir ses réalisations socioéconomiques ainsi que l'image d'un Vietnam moderne et intégré.'

Ce projet est extrêmement important car le Vietnam et le Président Hô Chi Minh sont toujours des symboles d’un peuple épris de paix et de progrès. Dans le monde actuel complexe, les réalisations obtenues par le Vietnam dans son œuvre de Renouveau, sous la direction du PCV, doivent être étudiées et reproduites, a-t-il estimé.

M. Kneyness a également apprécié la présence de délégations de haut rang du PCV et du Parti communiste de l'Uruguay au séminaire international intitulée "Le Président Hô Chi Minh et les relations Vietnam - Amérique latine", tenue le 22 août à Buenos Aires.

L’évènement a été organisé par la Commission centrale des affaires extérieures du PCV et l'ambassade du Vietnam en Argentine, en collaboration avec le PCA, à l'occasion du 55e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh et du 79e de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2024), avec la participation d'une centaine de délégués.

VNA/CVN