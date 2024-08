La visite du dirigeant Tô Lâm en Chine consolide les bases des relations bilatérales

La visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm est sa première visite à l'étranger dans ses nouvelles fonctions, ce qui montre une haute estime du Vietnam et de la Chine envers les relations bilatérales, et reflète pleinement la nouvelle hauteur de leur coopération à long terme.

>> Un nouveau chapitre dans les relations Chine - Vietnam s'est ouvert

>> Un nouveau jalon pour les relations de bon voisinage entre le Vietnam et la Chine

>> Le dirigeant Tô Lâm en Chine, un moment fort particulier dans les liens bilatéraux

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’ont déclaré les Docteurs Yang Danzhi, directeur adjoint du Centre de recherche sur la sécurité régionale de l'Académie chinoise des sciences sociales, et Cui Chenhai, directeur de l'Institut d'investissement social de Hong Kong (Chine), à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Yang Danzhi a souligné que les dirigeants des deux pays étaient parvenus à un consensus sur de nombreux aspects et que de nombreux documents de coopération avaient été signés, avant de parler de la publication d’une Déclaration commune sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral et la promotion de la construction d'une communauté de destin Vietnam - Chine.

Selon lui, les documents signés lors de cette visite sont très pratiques et concernent la coopération dans de nombreux domaines, ce qui montre que la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine s'approfondit et se développe de plus en plus dans une orientation plus substantielle.

En particulier, la coopération entre l'École centrale du Parti communiste chinois et l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh a été évoquée lors de la visite, montrant que les deux parties renforceront la recherche et la coopération dans le domaine de l'idéologie politique, a estimé Yang Danzhi.

On peut dire que les résultats de cette visite sont remarquables et contribueront certainement à la consolidation des relations bilatérales durables et stables et auront des effets positifs sur les relations entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est, a-t-il souligné.

Partageant le même avis, Cui Chenhai a déclaré que les deux parties avaient approfondi leur coopération d'un point de vue historique et stratégique.

Photo : VNA/CVN

Ce qui importe encore, les deux parties ont continuellement approfondi leur développement sur les bases disponibles, a-t-il estimé, avant d’affirmer le rôle important de la coopération profonde, stable et à long terme entre la Chine et le Vietnam dans le soutien à la stabilisation de l'environnement politique international et au développement économique en Asie de l’Est et en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN