Chut ! Chut ! Chut ! Voilà les chutes !

La semaine dernière, la Une du numéro 34 nous proposait de rester dans le Nord du pays et notre point de chute était le Viêt Bac. La photo de couverture était majestueuse et montrait les belles couleurs des rizières en terrasses entre septembre et octobre.

>> L’union de ses provinces fera la force du Viêt Bac

>> Parcours patrimonial au travers le Viêt Bac

>> Une région avec une identité forte

Le dossier intérieur avait divisé nos lecteurs. Il y avait ceux qui préféraient l’histoire car on sait que le Viêt Bac fut le “berceau de la révolution vietnamienne“. D’autres, fous de géographie, avaient opté pour les forêts primaires, plateaux karstiques, collines, grottes, lacs et… chutes. Certains plus ethnologues ou sociologues avaient adoré les passages consacrés à la “trentaine de groupes ethniques“ présente dans cette région.

Il y en avait pour tous les goûts dans ce numéro qui avait pris de la hauteur sans nous prendre de haut.

Il était important de bien visualiser cette région composée de Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thái Nguyên, Tuyên Quang et Hà Giang. S’étendant “sur 37.200 km²”, pour “une population de plus de 4,5 millions d’habitants”, cette ancienne base de résistance abrite de nombreux sites touristiques liés à l’histoire nationale.

On sait que Tuyên Quang, avec les autres provinces du Viêt Bac, “fut le refuge de l’Oncle Hô et du Comité central du Parti” pendant les neuf ans de résistance contre le colonialisme français (1945-1954). D’ici, le Président Hô Chi Minh déclara : “La révolution a réussi grâce au Viêt Bac, la résistance vaincra donc grâce au Viêt Bac”. Cette localité est une sorte de “Ha Long au milieu de la forêt”. La Réserve naturelle nationale de Na Hang - Lâm Binh est extraordinaire et la source thermale de My Lâm est vivifiante.

Pour Cao Bang, pensez aux… chutes de Ban Giôc. Cette merveille de la nature est classée au 4e rang des plus grandes chutes d’eau du monde. Pensez aussi au “Géoparc mondial de Non nuoc Cao Bang, reconnu le 12 avril 2018 par l’UNESCO”.

Pour Bac Kan, c’est le lac Ba Bê, véritable “perle verte au milieu de la jungle”. Il “fascine les visiteurs par sa beauté sauvage”.

Concernant Lang Son, c’est sous terre que ça se passe car elle recèle “des dizaines de grottes mystérieuses comme Tam Thanh, Nhi Thanh, Gió, Tiên, ainsi que des sites historiques” comme la base révolutionnaire de Bac Son.

Pour Thái Nguyên, pensez aux vents et aux… chutes. Elle est nommée “Capitale des mille vents” et est célèbre pour les chutes de Mua Roi, entre autres.

Enfin, Hà Giang “est fière de son mât au drapeau de Lung Cú, sur la montagne Rông, qui affirme la souveraineté territoriale et la pérennité de la nation”. Sinon le plateau karstique de Đông Van, classé géoparc mondial !

Le Viêt Bac fait penser à un couteau suisse à six lames. Son slogan est “Six localités, une destination”. L’une ne va pas sans l’autre. Je suis content de ma… chute !

Hervé Fayet/CVN