La filière du durian face aux exigences de durabilité

En 2025, la filière du durian a connu une croissance spectaculaire, avec un chiffre d’affaires à l’exportation d’environ 4 milliards de dollars, représentant près de 50% des exportations nationales de fruits et légumes.

Au cours des dix dernières années, la superficie consacrée au durian a été multipliée par près de six, atteignant environ 180.000 ha, pour une production dépassant 1,5 million de tonnes.

Dans la province de Dak Lak, selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, cette localité compte actuellement environ 44.900 hectares de durian. En 2025, les exportations de durian frais de Dak Lak vers des marchés tels que la Chine, la Thaïlande, le Japon et les États-Unis, ont généré un chiffre d’affaires d’environ 1,1 milliard de dollars.

La vice-directrice du Service de l’agriculture et de l’environnement de Dak Lak, Dang Thi Thuy, a souligné que, malgré son rôle clé dans l’économie agricole locale, la filière reste confrontée à de nombreuses limites. La production demeure fragmentée et le respect des protocoles phytosanitaires n’est pas suffisamment rigoureux, ce qui a conduit à des alertes pour non-conformité phytosanitaire et d’hygiène alimentaire sur certains lots d’exportation.

D’après les données de l’Agence pour le commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, la Chine demeure le marché clé. À fin novembre 2025, les exportations vietnamiennes de durian vers ce marché ont atteint 3,24 milliards de dollars.

Dans un contexte où le durian joue un rôle dominant dans la structure des exportations de fruits et légumes, l’objectif ne consiste pas seulement à maintenir le rythme de croissance, mais surtout à garantir la durabilité et la crédibilité de la filière. Par conséquent, les exportations doivent progressivement accroître la part des produits transformés et élargir les marchés de consommation.

Par ailleurs, le rôle de pilotage des autorités publiques doit être davantage affirmé, notamment par l’anticipation des barrières techniques au commerce, l’application uniforme des normes de qualité et le renforcement d’une supervision effective de l’ensemble de la chaîne, de la production et de la transformation jusqu’à l’exportation.

