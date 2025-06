Vietnam - États-Unis : coopération dans la réponse aux incidents chimiques et biologiques

Le Centre national d'action pour le traitement des conséquences des produits chimiques toxiques et de l’environnement (NACCET) et l’Agence américaine de réduction des menaces pour la défense (DTRA) ont signé mardi 3 juin, à Hanoï, un accord administratif sur la coopération dans le renforcement des capacités de réponse aux incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).

L'accord marque une étape importante dans le partenariat entre les deux parties, jetant les bases de programmes de coopération concrets et durables, visant à améliorer les capacités nationales de prévention, de détection et de réponse face aux menaces CBRN.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le colonel Nguyên Dinh Hiên, commandant du Corps de la chimie de l’armée vietnamienne et directeur général du NACCET, a souligné l’urgence du renforcement des capacités nationales dans un contexte de mondialisation et de multiplication des menaces non traditionnelles, notamment les risques CBRN. Selon lui, ces incidents peuvent entraîner de lourdes pertes humaines, environnementales et économiques, tout en impactant profondément la stabilité sociale et la sécurité nationale.

La signature de cet accord s’inscrit également dans le cadre du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (1995 - 2025), illustrant la dynamique de leur partenariat stratégique intégral.

De son côté, Laura J. Gross, directrice de la DTRA, s’est dite confiante dans les perspectives de coopération à long terme entre les deux pays. Elle a affirmé que face aux risques imprévisibles liés aux incidents CBRN, le renforcement proactif des capacités de réponse constitue un élément clé pour garantir la sécurité nationale, la sûreté des populations et la stabilité régionale.

L’événement témoigne de la volonté commune des deux pays de faire face aux risques CBRN et de leur engagement partagé en faveur de la protection de l’environnement, des populations et de la paix dans la région.

