Quang Tri serre la vis contre la pêche INN à l’approche du Nouvel An lunaire

En ce début d’année 2026, l’activité de pêche au large bat son plein dans les ports de la province de Quang Tri (Centre). Face à l’intensification des sorties en mer à l’approche du Nouvel An lunaire, les autorités locales ont renforcé les contrôles afin de garantir le respect strict des réglementations relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

Pour les pêcheurs locaux, à l’image de Lai Tan Dang, la conformité légale est désormais un impératif absolu pour chaque expédition. Avant chaque appareillage, il vérifie scrupuleusement ses documents ainsi que le bon fonctionnement de son système de surveillance des navires par satellite (VMS), s’engageant à respecter strictement les zones de pêche autorisées. Cette prise de conscience collective est considérée comme essentielle à la pérennité de la profession et aux efforts nationaux de lutte contre la pêche INN.

Pour accompagner les pêcheurs, les garde-frontières et les services compétents multiplient les campagnes de sensibilisation et les inspections techniques, en veillant tout particulièrement au maintien de la connexion VMS afin de prévenir toute incursion illégale dans les eaux étrangères.

Lê Van Bao, vice-président du Comité populaire provincial, a réaffirmé la détermination de la province à assainir la gestion de la flotte, en traitant définitivement les dossiers de violation et en interdisant la sortie en mer des navires non conformes.

Selon lui, la lutte contre la pêche INN constitue une mission politique prioritaire et de longue haleine, nécessitant une action coordonnée de l’ensemble du système politique afin de protéger les ressources marines et de bâtir une industrie de la pêche responsable, durable et conforme aux normes internationales.

VNA/CVN