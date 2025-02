L’agriculture biologique hisse le pavillon vietnamien au Biofach 2025 en Allemagne

Douze entreprises vietnamiennes d’import-export de produits agricoles biologiques participent au plus grand salon mondial des produits biologiques Biofach 2025, dans la ville de Nuremberg, en Bavière, aux côtés des entreprises allemandes et européennes.

Photo : VNA/CVN

L’Association vietnamienne d’agriculture biologique (VOAA) a organisé un pavillon vietnamien (Organic of Vietnam) au Biofach 2025, a fait savoir sa vice-présidente Dang Thi Bich Huong, notant une plus riche gamme de produits vietnamiens présentés à cette édition.

Aux produits d’exportation traditionnels tels que le thé (Bac Ha Company), le café (FNB Vietnam, Godere Vietnam), les épices, la cannelle, l’anis étoilé, le poivre (Manh Cuong Group, Hanfimex Group, Visimex Saigon), les noix de cajou (Long Son), s’ajoutent des nouveaux tels que le café salé instantané de Hapii Coffee, les produits à base de nectar de coco de Sokfarm, les assiettes et contenants alimentaires jetables en matériaux biosourcés de Buyo Bioplastics, le shampoing et le gel douche bio de ONA Global, Co Cay Hoa La... De nombreux produits vietnamiens ont obtenu des certifications internationales telles que JAS Control Union Certifications, Bio Trade, USDA Organic, For Life, GlobalGAP...

Ces quatre dernières années, Naturland a travaillé sur un projet visant à soutenir la VOAA dans son développement stratégique et l’expansion de ses offres de services aux membres de la VOAA, a partagé Marco Schlüter, responsable de la stratégie et des affaires internationales de Naturland, une association internationale pour l’agriculture biologique qui est présente dans 60 pays, dont le Vietnam. Ce projet est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)

Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, a déclaré qu’en 2024, selon les statistiques des douanes vietnamiennes, le commerce vietnamo-allemand a atteint 11,7 milliards d'USD, dont 7,43 milliards d’exportations vietnamiennes, ce qui fait du Vietnam le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne au sein de l’ASEAN.

Les exportations agricoles représentent plus de 12% de la valeur des exportations vietnamiennes vers l’Allemagne, mais les produits biologiques n’en représentent qu’une part très modeste, a-t-elle constaté.

Le Vietnam développe actuellement ses zones de culture et de production biologiques tandis que l’Allemagne est l’un des principaux producteurs biologiques au monde. Il s’agit d’une bonne opportunité de coopération dans le secteur biologique entre les deux parties, a-t-elle indiqué.

Ouvert le 11 février pour durer pendant quatre jours, le Biofach 2025 attire environ 2.300 exposants de 94 pays, mettant en valeur la diversité et la puissance d’innovation du monde biologique. Au programme figurent de nombreux séminaires sur des solutions durables et des initiatives de produits pour transformer les systèmes alimentaires vers des modèles écologiques.

VNA/CVN