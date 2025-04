Promotions alléchantes dans les hôtels de Saigontourist

>> Saigontourist : dynamiser le tourisme avec l'Indonésie et Singapour

>> La fête gastronomique de Saigontourist dans toute sa splendeur

>> Immense afflux de visiteurs à la fête gastronomique de Saigontourist

>> Saigontourist : grand retour du 10e concours "Jeunes cuisiniers"

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Grand Saigon propose des incitations à la réservation anticipée des chambres, au moins 21 jours avant la date d’arrivée, avec l’une des options suivantes : 10% de réduction, surclassement gratuit vers une catégorie de chambre (hors chambres Suite), ou départ tardif jusqu’à 14h00, pour les séjours jusqu’au 21 octobre prochain.

Séjours de luxe

L’hôtel cinq étoiles Rex Saigon offre une réduction aux clients qui réservent au moins cinq nuits consécutives et choisissent le forfait promotionnel “Long Stay” sur le site www.rexhotelsaigon.com. Ce forfait comprend : un aller simple gratuit depuis ou vers l’aéroport, d’une valeur de 1,28 million de dôngs (50 dollars), une remise de 15% sur le menu à la carte, une réduction de 30% sur le service de blanchisserie, l’accès libre à certains produits du minibar, ainsi qu’un massage gratuit de 15 minutes au Rex Health Club.

Le Majestic Saigon propose un forfait “Expérience hôtelière 5 étoiles patrimoniale” au prix de 4,5 millions de dôngs pour deux personnes, comprenant une nuit dans une chambre Colonial City Deluxe, un petit-déjeuner buffet et la prise en charge ainsi que le retour gratuit à l’aéroport ou à domicile dans un rayon de 7 km.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Caravelle Saigon lance un forfait en chambre Deluxe à partir de 3,96 millions de dôngs la nuitée, avec des avantages VIP : petit-déjeuner buffet somptueux, enregistrement anticipé à 12h00 et départ tardif à 14h00, boissons gratuits au bar Saigon, 25% de rabais dans les restaurants, bars et au spa, gratuité pour les enfants de 12 ans et moins accompagnant leurs parents.

Pendant ce temps, le Continental Saigon offre une réduction de 10% sur les chambres, une prise en charge gratuite à l’aéroport pour les clients séjournant au moins sept nuits consécutives, et un service de transport aller-retour gratuit pour ceux séjournant dix nuits consécutives ou plus.

Dans la rue piétonne Nguyên Huê, le Kim Dô applique des tarifs à partir de seulement 1,4 million de dôngs pour une simple et 1,7 million pour une double, avec 10% de remise sur les salles de conférence, 15% sur la prise en charge et le retour à l’aéroport, et 15% sur les services de blanchisserie.

L’hôtel Oscar Saigon offre des tarifs préférentiels, de 1,16 à 2,3 millions de dôngs pour les chambres simples et de 1,28 à 2,5 millions pour les doubles, petit-déjeuner buffet inclus.

L’hôtel Dê Nhât présente des chambres à partir de seulement 1,1 million de dôngs par nuit, avec prise en charge depuis ou vers l’aéroport, une heure gratuite de salle de réunion et 10% de rabais au restaurant Hoa Viên. Dans le 5e arrondissement, le Dông Khanh offre 30% de remise pour les clients réservant directement à l’hôtel, ainsi que 10% sur le menu à la carte pour les clients hébergés.

À cette occasion, le Village touristique de Binh Quoi a lancé le forfait “Expériences de séjour vert en week-end” à un prix exceptionnel de seulement 999.000 dôngs par personne. Il comprend une excursion en vedette rapide autour de la péninsule de Thanh Da, un buffet de spécialités méridionales à Binh Quoi 1, ainsi qu’une nuit en bungalow à Binh Quoi 2 avec petit-déjeuner et déjeuner familial inclus.

Photo : Saigontourist/CVN

D’autres régions

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long propose des tarifs de chambre allant de 900.000 à 1,9 million de dôngs, tandis que les chambres du Saigon - Rach Gia commencent à partir de 1,1 million de dôngs par nuit, avec petit-déjeuner gratuit pour les enfants de moins de 4 ans dormant avec leurs parents. Le complexe Saigon - Côn Dao lance des chambres incluant le petit-déjeuner à partir de 990.000 dôngs, et des chambres avec petit-déjeuner et un repas principal à partir de 1.190.000 dôngs.

Dans le Centre, la zone de villégiature de Saigon - Ninh Chu offre jusqu’à 60% de réduction sur les tarifs, à partir de seulement 1,2 million de dôngs pour deux adultes et deux enfants de moins de six ans, avec petit-déjeuner, thé de l’après-midi, 5% de réduction sur les services de restauration et 20% sur les frais de blanchisserie.

À Saigon - Phu Yên, les tarifs des chambres débutent à seulement 650.000 dôngs pour deux personnes ; pour toute réservation de cinq nuits ou plus, une nuit est offerte.

Les tarifs du Yasaka Saigon - Nha Trang varient entre 700.000 et 2.500.000 dôngs, avec 5% de réduction sur les services de restauration et de boissons, 10% sur les services de blanchisserie, 10% sur la navette aéroport, 30% sur les soins de massage et de spa, et 20% sur la location du terrain de pickleball.

À l’hôtel Saigon - Dà Lat, une remise de 25% est appliquée sur les tarifs des chambres.

D’autres établissements tels que Saigontourane, Saigon - Morin, Saigon - Kim Liên, Saigon - Dông Hà, Saigon - Quang Binh, Saigon - Phu Tho, Majestic - Mong Cai, Saigon - Ba Bê et Saigon - Ban Giôc lancent également des réductions allant de 10% à plus de 50% sur les tarifs des chambres, ainsi que de nombreux services gratuits ou à prix préférentiels pendant cette période.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN