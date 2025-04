Vietnam Airlines dévoile un Boeing aux couleurs de l'oiseau sacré "Lac"

Cette initiative, lancée pour marquer le 30e anniversaire de sa fondation (1995-2025), réaffirme non seulement l’identité nationale, mais illustre également l’aspiration du Vietnam à progresser et à s’intégrer à l’échelle mondiale.

La représentation de l'oiseau mythique "Lac" sur l'aéronef reflète l'esprit pionnier et l'ambition de conquérir les cieux, établissant un lien entre le passé et l'avenir.

Le vice-directeur général de Vietnam Airlines, Dang Anh Tuân, a déclaré que cette image incarnait la fierté et l'ambition de la compagnie aérienne, tout en promouvant la culture vietnamienne sur la scène internationale.

L’oiseau "Lac" est un symbole culturel qui représente le désir d’un avenir prospère et le progrès de la nation vietnamienne. L'avion ainsi décoré assurera des liaisons nationales et internationales clés, devenant un "ambassadeur culturel" diffusant l'image d'un Vietnam moderne et distinctif.

En 2025, Vietnam Airlines célèbre ses 30 ans, avec une vision qui allie les valeurs culturelles nationales à une technologie de pointe. L’image de l’oiseau "Lac" sur le fuselage du Boeing 787 symbolise l’intégration mondiale et la fierté nationale.

En trois décennies, le transporteur aérien national a effectué des centaines de millions de vols, parcourant plus de trois milliards de kilomètres et connectant le Vietnam à plus de 30 destinations internationales. Chaque vol n’est pas seulement un voyage, mais un pont reliant l’âme, la culture et les aspirations du Vietnam au monde.

